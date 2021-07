10 conseils simples pour lutter contre l’arthrose

Environ 10 millions de Français sont affectés par l'arthrose en France. Mieux vaut savoir faire face, avec des méthodes simples.

Pour des millions de Français, l’arthrose et ses douleurs sont une affaire quotidienne. Et c’est pour cette raison que toutes les mesures doivent être prises pour en limiter les effets.

Ici, nous vous livrons vingt conseils simples pour vivre au mieux ce qui est désormais considéré comme une vraie maladie, et non plus le résultat d’un simple effet d’usure liée à l’âge. Soulager les douleurs tout en conservant la mobilité de ses articulations, tel est le double ensemble de bienfaits que nous vous proposons d’acquérir.

Douleur : ne pas perdre de temps

On considère que passé une vingtaine de minutes, les douleurs d’une crise inflammatoire sont plus difficiles à maîtriser. Il convient, surtout lorsque l’on connaît bien son corps et que l’on reconnait l’intensité des douleurs que l’on subit, d’agir sans perdre de temps en faisant barrière aux douleurs avec la méthode qui nous a déjà réussi.

Perdre un peu de poids

Le surpoids aggrave les arthroses touchant les membres inférieurs, en pesant sur les articulations; mais aussi, et c’est plus surprenant, sur celle de la main. Pourtant, une simple perte d’environ 5% de son poids peut suffire à diminuer cette charge, et donc les douleurs. Après 60 ans, un peu (plus) d’activité physique et un régime moins gras et moins sucré peuvent aider grandement.

La thermothérapie

Oui, appliquer une source de chaleur ou au contraire de froid sur une zone douloureuse favorise la diminution des douleurs. Il ne vous reste qu’à choisir laquelle de ces deux sensations vous fait le plus de bien. Ensuite, direction bouillotte ou poche de glace. Un quart d’heure sur la région douloureuse et vous vous sentez déjà moins “rouillé.e”.

La vitamine D

On le sait peu, mais une carence de cette vitamine est susceptible d’aggraver les arthroses. Plus de la moitié des personnes de plus de 50 ans en manquent et pour y remédier, rien de plus simple : soit vous exposez mains, avant-bras ou visage au soleil environ 20 minutes par jour (mais pas dans les heures d’été les plus chaudes, car vous devez le faire sans crème solaire bien entendu), soit vous faites cet apport sous forme de supplémentation (gouttes, gélules…).

Les huiles essentielles

Autre manière douce : des massages à l’aide d’huiles essentielles. Citons trois d’entre elles :

l’huile essentielle de gaulthérie (contre-indiquée en cas d’allergie à l’aspirine ou de traitement anticoagulant), 5 à 10 gouttes diluées dans 10 à 20 gouttes d’huile végétale de calophylle,

10 gouttes de baume de copaïba à diluer (ou pas) dans 10 à 20 gouttes d’huile végétale de calophylle,

10 gouttes d’huile essentielle de gingembre à diluer dans 10 à 20 gouttes d’huile végétale de calophylle.

Il suffit ensuite de laisser pénétrer via un massage superficiel en friction sur la zone douloureuse. N’hésitez pas à faire appel à un pharmacien pour connaître d’éventuelles contre-indications.

Envisager une cure thermale

Activités physiques, soins antalgiques et alimentation spécifique lors d’une cure permettent de traiter les douleurs, et d’adopter une hygiène de vie qui vous sera utile même lorsque le séjour sera terminé. Si elle est prescrite, elle est remboursée à hauteur de 65%.

Une alimentation riche en Oméga-3

Les Oméga-3 ont des vertus anti-inflammatoires, et de nombreux aliments en intègrent, dont les huiles de colza, de noix mais aussi les poissons gras, la mâche, l’avocat, les graines de lin etc.

Dès le réveil, bouger

Avant même de se lever, des mouvements peuvent prévenir les raideurs. Pour l’arthrose du genou, faire des flexions et extensions des jambes par exemple. Pour la hanche, effectuer des rotations comme pour dessiner des ronds avec les hanches. En ce qui concerne les doigts, les bouger tout simplement comme si vous jouiez du piano.

Malaxer une balle

En cas d’arthrose du pouce, ou rhizarthrose, le simple fait de malaxer une balle en mousse, quand bien sûr vous n’avez pas mal, apporte des bienfaits.

Attelles, genouillères…

Le port d’une orthèse (attelle) en cas de rhizarthrose peut s’avérer précieux en cela qu’elle immobilise le pouce. Pour le genou, une genouillère pourra diminuer la pression sur l’articulation. Mais aussi quand les douleurs se situent dans les cervicales, se procurer un support qui évitera de baisser la tête pendant la lecture.