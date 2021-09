Quels sont les prix des aides auditives ?

Selon les experts spécialisés en appareil auditif, un modèle tout prêt ne serait nullement une solution favorable pour vous, il vaudrait mieux privilégier un appareil fait sur mesure. Cependant, les prix ne sont pas du tout constants, alors qu’y a t-il à savoir pour faire le bon choix?

Qu’est-ce qui est compris dans le prix des appareils auditifs ?

Si vous ou l’un de votre proche entourage êtes concerné par la nécessité d’un appareil auditif, vous devez sûrement savoir que les prix ainsi que les choix sont très variés, car cela est en rapport étroit avec la technologie et les caractéristiques de chaque modèle. Il est également nécessaire de savoir que ces prix comprennent plusieurs charges telles que:

Le bilan auditif

Un essai gratuit à la maison

Les ajustements et réglages qui conviennent à votre cas

Le suivi et la prise en charge valable pendant toute la durée de vie de l’appareil

La garantie pendant les quatre prochaines années à compter du moment de l’achat

Une garantie d’assistance au sein de plus de six milles centres nationaux



Combien coûte un appareil auditif ?

Avant de se procurer un appareil auditif, tout d’abord il serait nécessaire de vous trouver l’appareil qui conviendra le mieux à votre cas selon votre degré de besoin, et cela est un facteur majeur qui impacte sur le prix d’achat. Un autre point, dans la plupart des cas, ce type d’appareils va de paire. Effectivement, les personnes nécessitant une aide auditive auraient besoin de deux et non d’un seul appareil, un pour chaque oreille. En faisant le bilan, on trouve qu’en moyenne un appareil auditif coûte à peu près la somme de 1400€ par oreille. Si l’on venait à considérer les appareils selon leur gamme, on pourrait partir de 950€ pour le bas de gamme jusqu’à 1300€ comme plafond.

Dans le but d’alléger les charges et permettre l’acquisition d’une bonne apparition auditive pour les personnes nécessiteuses, quelques magasins et entreprises spécialisés en audition proposent des offres de paiement sur plusieurs mois sans frais supplémentaires, il ne vous reste plus qu’à vous trouver appareil à votre oreille!