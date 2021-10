Nombre de fumeurs en France : ce que vous devez savoir

Le tabagisme est très répandu en France, il est responsable de plus de 75 000 décès chaque année. Bien que les chiffres aient nettement diminué ces dernières années, le tabagisme en France reste un fléau.

Statistiques à savoir

Pour le dire simplement, il y a plus de 14 millions de fumeurs en France. 33% des adultes âgés entre 13 et 70 ans fument, même si ce n’est que rarement. Près de trois personnes sur quatre âgées de 18 à 34 ans fument. Plus de 9% de personnes entre 11 et14 ans fument, 50% de fumeurs sont dans l’intervalle de 20 à 25 ans, nous avons aussi :

les personnes entre 12 et 25 ans fument fréquemment et consomment environ dix cigarettes en une journée ;

27 % des jeunes présentent des symptômes de dépendance modérée ou élevée en termes de consommation journalière et de temps entre leur éveil et leur première cigarette ;

les personnes âgées de 25 à 75 ans fument en général plus de 10 cigarettes par jour, dont presque la moitié ont des symptômes de dépendance au tabac.

Quelle a été l’évolution du tabagisme en France ?

La prévalence du tabagisme a diminué de 11 %, passant de 34,3 % à 30,4 %. La prévalence du tabagisme quotidien a diminué de 16 % en cinq ans, passant de 28,5 % à 24,0 %. Cette diminution du tabagisme quotidien a été observée chez les deux sexes, les hommes ayant chuté de 5,4 points (32,9 % à 27,5 %) et les femmes de 3,7 points (24,4 % à 20 %). Entre 2014 et 2019, la prévalence des ex-fumeurs est demeurée constante (31,9 %). Au cours de l’étude, la proportion de personnes qui ont déclaré n’avoir jamais fumé est passée de 33,7 % à 37,7 %.

La fréquence du tabagisme quotidien par groupe d’âge diminuait pour tous les groupes d’âge âgés de 18 à 54 ans. Chez les personnes âgées de 55 à 75 ans, la prévalence du tabagisme quotidien est demeurée plutôt stable. Entre 2018 et 2019, il y a eu une diminution de la prévalence du tabagisme chez les femmes, tant pour le tabagisme que pour le tabagisme quotidien. La prévalence du tabagisme quotidien par groupe d’âge ne variait pas de façon significative au fil du temps.