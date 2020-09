3 aliments que vous devriez bannir de votre alimentation

Est-ce que se nourrir devient de plus en plus contraignant ? Les aliments que nous consommons sont-ils toujours bénéfiques pour le corps ?

Nous ne pouvons qu’affirmer cette première question. Se nourrir devient de plus en plus difficile en raison des multiples produits nocifs que nous pouvons trouver dans la terre. Il en va de même pour la viande ou le poisson. Cependant, nous remarquons que le naturel revient au galop en proposant des fruits et légumes plus responsables pour l’écologie et pour la santé. D’ailleurs, les animaux sont également mis à contribution avec des méthodes médicales plus naturelles à base de plantes. Cependant, des aliments résistent encore et toujours à l’envahisseur. Ces aliments transformés sont nocifs pour la santé et peuvent à terme causer d’énormes dégâts sur le corps humain.

Des aliments déjà connus

Nous avons dans un premier temps le sirop de glucose-fructose. Cet ingrédient est présent dans beaucoup de choses du quotidien surtout chez les nourrissons. En pratique, ce sucre est très nocif pour le pancréas. Dans un temps plus long, celui-ci peut amener du surpoids voir même du diabète chez la personne. En plus d’être présent chez les aliments pour nourrissons, il est présent dans les boissons et d’autres aliments sucrés.

Ensuite, nous avons la graisse végétale hydrogénée. Vous connaissez ? Cet aliment se trouve principalement dans les grosses usines industrielles alimentaires. Elles arrivent sous formes solides grâce à l’ajout d’hydrogène. Néanmoins, ce processus change les bienfaits des acides gras insaturés en trans. Sûr du long terme, cet aliment peut amener des maladies cardiovasculaires d’où le fait que l’OMS souhaite interdire cet aliment. L’huile végétale hydrogénée se trouve principalement dans les biscuits salés comme sucrées ainsi que dans les gâteaux, céréale, etc.

Pour finir, les édulcorants intenses comme l’aspartame, sucralose et même l’extrait de stévia sont nocifs pour la santé. Bien que des organismes défendent les édulcorants intenses, ils sont tout de même nocifs pour la santé à très forte dose. Les gros industriels les utilisent pour la fabrication d’aliment comme les yaourts avec simplement la saveur du fruit.