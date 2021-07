4 conseils pour manger mieux et autrement

La santé ça ne passe pas que par l’exercice physique, mais aussi par ce qu’on ingère. Voici quatre conseils pour manger mieux et différemment.

Vous souhaitez manger différemment pour équilibrer votre régime alimentaire, prendre mieux soin de votre santé et de votre corps, suivre en quelque sorte l’adage « Un esprit sain dans un corps sain », mais ne savez pas par où commencer ? Nous sommes là pour vous aider. De simples conseils permettent d’envisager son alimentation autrement pour récolter des bénéfices rapidement sans perturber toutes ses habitudes.

Car les habitudes, nous en avons. Inculquées depuis l’enfance, elles décident pour nous quel régime alimentaire nous suivons, la quantité de nourriture que nous mangeons, combien de prise alimentaire nous faisons chaque jour (les repas, les goûters, le souper) et à quelle fréquence… Tout un tas de pratiques ancrées dans nos coutumes au quotidien, auxquelles nous ne réfléchissons plus vraiment. Or, si nos habitudes restent immuables, la science elle avance, et il ne passe pas un jour sans qu’une nouvelle étude de nutrition soit publiée. Avec le recul des décennies et quelques grandes enquêtes il est possible aujourd’hui de déterminer ce qu’est un bon régime alimentaire. Nous commencerons par là.

Manger plus de fruits et de légumes

Le premier conseil que l’on peut donner est d’augmenter la part de légumes et de fruits que vous mangez au quotidien. Vous n’avez même pas besoin de calculer la part de légumes que vous mettez dans votre assiette, veillez simplement à leur réserver une grande place. Source de vitamines, de calcium et de fer, ils sont essentiels à un organisme en bonne santé. Il sera plus facile de couvrir vos besoins nutritionnels en suivant ce conseil simple. Vous pouvez également opter pour des fruits et légumes bio pour prévenir d’éventuelles maladies, les traitements phytosanitaires étant liés à l’apparition de cancers.

Manger varié

Il ne s’agit pas seulement de manger des légumes et fruits en grande quantité pour s’assurer une bonne santé, encore faut-il manger varié ! Car tous les aliments n’ont pas les mêmes propriétés et si vous vous reposer sur une seule sorte de fruit, par exemple la pomme, vous allez non seulement vous lasser au bout d’un moment, mais surtout passer à côté d’autres nutriments (micro et macro) contenus dans d’autres fruits. Car aucun légume ou fruit n’est la panacée en la matière, autrement on pourrait résoudre les problèmes de carences et de nutrition du monde entier. À mesure que les saisons avancent, vous aurez à votre disposition un large choix de fruits et légumes.

Cuisiner par soi-même

Passer du temps en cuisine, ça paraît peut-être un luxe lorsqu’on travaille toute la journée, mais l’on est absolument pas obligé de préparer un repas en prenant des heures entières. On peut simplement jeter un œil dans son réfrigérateur et son garde-manger, choisir un légume et un met avec lequel l’accorder, des épices ou concocter une sauce, sans que cela prenne plus de 10 minutes. Préparer un repas est aussi un moment de partage, avec son compagnon ou sa compagne, ses enfants, ses parents… Et un grand moment de liberté ! Vous êtes entièrement libres de composer le repas voire le menu que vous souhaitez et ne serez plus limités par les recettes toutes prêtes des supermarchés, qui manquent cruellement d’imagination. Devenez votre propre chef ! Vous apprendrez rapidement comment cuire tel aliment, quelle huile utiliser, à privilégier les produits frais, être créatif, trouver de nouveaux accords, et serez de plus en plus curieux et de plus en plus rapide pour cuisiner.

Cuisiner par soi-même permet également de doubler des doses pour prévoir d’autres repas le long de la semaine, par exemple cuisiner le soir pour le lendemain midi. Cela vous évitera de manger sur le pouce un plat acheté, mais également de contrôler vos portions.

Éviter les produits transformés

Autant que faire se peut, il faut éviter les produits transformés, pour diverses raisons : la première d’entre elles que la viande transformée est classée “cancérigène” par l’institut national du cancer, tandis que la viande rouge, également présente dans de très nombreux plats est considérée comme « cancérigène probable ». Lorsque vous faites vos courses, soyez toujours attentif à la liste d’ingrédients composant votre plat : plus elle est courte, mieux elle est. Comme le prodigue le journaliste américain Michael Pollan, spécialiste de la nutrition : mangez autant que possible de “vrais” aliments, c’est-à-dire des fruits et légumes frais, non raffinés et transformés. Manger par exemple plus de noix et graines permet d’atteindre quotidiennement les besoins en lipides sans faire monter le cholestérol, véritable fléau de nos sociétés.