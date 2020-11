Attendre un bébé est une épreuve longue et difficile pour la plupart des mères. Nombre de pratiques sont donc à prendre en compte pour rester en forme et en bonne santé.

La grossesse est un long processus de mise à l’épreuve du corps de la mère. Il est donc important d’appliquer certaines pratiques afin de passer une grossesse des moins désagréable. Voici nos 4 conseils pour une grossesse en pleine santé pour vous et votre bébé.

Nos conseils pour rester en bonne santé durant la grossesse

1. Faire attention à son alimentation

Les produits consommés lors de la grossesse doivent fortement être régulés. En effet, l’alimentation peut causer de graves séquelles sur le fœtus ainsi que la mère. Voici les 4 aliments à bannir :

La caféine et la théine

Le tabac

Les fromages à pâte mole

L’alcool

2. Pratiquer une activité sportive ou bouger régulièrement

Bouger ou faire du sport régulièrement lors de votre grossesse est fortement conseillé pour le bien être de la mère et de son bébé. Privilégiez des sports de types « doux » comme par exemple la marche, la natation ou bien le yoga pendant environ 30 minutes par jour.

3. Les aliments à consommer en priorité

Afin d’offrir les vitamines nécessaires au développement du bébé, certains aliments sont recommandés. Tout d’abord, les femmes enceintes doivent privilégier les fruits et les légumes dans leur alimentation, de préférence avec le moins de matières grasses, de sel et de sucre. Du lait et ses substituts à faible teneur en matières grasses sont de bonne source de protéines, calcium et de vitamines D. Pour finir, il est conseillé de consommer des produits céréaliers ainsi que de la viande et ses substituts (tofu, lentilles, haricots secs…).

4. Ne pas oublier de s’hydrater

Boire de l’eau est très important pour l’être humain, encore plus pendant la grossesse. L’hydratation permet en effet de véhiculer toutes les vitamines, nutriments et minéraux au fœtus. L’INPES recommande une consommation de 2,5 litres d’eau par jour lors de la grossesse et de l’allaitement.