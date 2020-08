5 conseils pratiques pour avoir une alimentation saine et équilibrée

Ces cinq conseils vous permettront de mieux agir pour le bien de votre corps et de votre esprit.

Comment savez-vous si votre alimentation est saine ? Depuis quand mangez-vous ainsi ? L’Être humain se pose des centaines de questions à ce sujet. Vous pourrez vous dire, oui j’ai juste pris un fastfood cette semaine. Cependant, savez-vous depuis quand mangez-vous des fastfoods ? Depuis quand avez-vous pris l’habitude de manger rapidement ? La réponse est très simple pendant votre enfance. C’est à ce moment-là que nous apprenons les choses essentielles de la vie. Une malnutrition provient la plupart des cas pendant l’enfance ! Voici donc nos cinq conseils pour réhabituer votre corps et votre esprit à manger sainement !

Le petit déjeuner

Ce repas est très important ! Il ne doit en aucun cas être oublié. C’est grâce à celui-ci que votre corps pourra commencer la journée du bon pied. Le saviez-vous ? C’est grâce à ce repas que vous pouvez perdre du poids. Pourquoi ? Pendant la nuit, votre corps finit de manger votre diner. Prendre un petit déjeuner vous aidera à ne pas craquer pendant la matinée. Pour ce faire c’est très simple, vous devez incorporer à votre petit déjeuner minimum deux aliments cités ci-dessous :

Céréales complètes ;

Protéines maigres ;

Des produits laitiers sont vos amis pour la vie ;

Des fruits et/ou légumes.

L’eau

C’est le liquide indispensable à la vie, votre corps est constitué d’eau et par conséquent vous devez maintenir l’eau dans celui-ci. En moyenne, les médecins préconisent de boire deux litres d’eau par jour. Cette réponse est plus ou moins vrai, à la base vous devez boire trois litres d’eau. Cependant, vous devrez prendre plusieurs facteurs en considération. Les aliments que vous mangerez contiennent de l’eau. De ce fait, la quantité d’eau est baissée à deux litres et demi en moyenne.

En plus de ça, boire de l’eau permet de couper la faim et également de purifier le corps. Avant votre petit déjeuner ou après vous être levé boire deux verres d’eau vous permettront de nettoyer votre organisme. Boire un verre d’eau avant chaque repas vous permettra également d’avoir plus rapidement la sensation d’être rassasié. De ce fait, vous mangerez moins maintenant, c’est à vous de ne pas craquer sous un beau Paris Brest dans la vitrine de votre pâtissier. Ne craquez pas ! Pensez à avoir une alimentation saine !

La composition de vos aliments

Vous ne devez pas manger pour manger. Il est important de savoir quand manger et ce dont votre corps a besoin pour tenir le reste jusqu’au repas suivant. Chaque aliment possède des vertus et un apport énergétique qui lui est propre. C’est pour ça que vous devez varier votre alimentation pour ne pas tomber en carence. Le plus important c’est de choisir des proportions normales et de s’y tenir. C’est la base d’une alimentation saine.

Nous sommes conscients que depuis le début l’expression « Faire attention » est partout. Cependant ça ne pas veut pas dire se priver pour autant. Vous pouvez vous faire un extra dans la semaine. L’esprit a besoin de cette récompense. C’est comme un chien qui ne fait pas de bêtises à la fin de la journée, il a le droit à sa croquette. C’est sûr que vous ne devez pas vous manger trois hamburgers, vos efforts seraient anéantis, mais un extra en gardant une alimentation saine peut vous faire que du bien.

Le sport

C’est très connu que l’activité sportive est l’allié parfait pour garder un corps en bonne santé. Une alimentation saine et une activité physique seront parfaites pendant la journée et votre corps s’en portera à merveille. D’ailleurs, la méditation entre en compte dans les sports. Pendant une vingtaine de minutes, posez-vous et essayez de vous détendre. C’est peut-être anodin pour vous cependant, cette pratique peut vous permettre de moins manger. En moyenne, le cerveau demande 20 minutes pour assimiler les lanceurs d’alertes de la faim. De ce fait, la patience vous permettra d’avoir une sensation de satiété plus rapide. De plus, prendre le temps de manger des aliments sains vous permettra d’être vite rassasié.