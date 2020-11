5 gestes anti-fatigue pour rester en forme

L’hiver arrive, le froid s’installe et le télétravail persiste. Voici nos gestes afin de regagner en énergie durant ces temps où la fatigue s’installe facilement.

Avec l’arrivée de l’hiver ou même le télétravail, la fatigue revient sans cesse dans notre quotidien. Réel cercle vicieux, il est parfois très difficile d’en sortir. C’est pourquoi nous avons décidé de vous présenter 5 gestes du quotidien anti-fatigue.

Faire de l’exercice régulièrement

Même si votre salle de sport est fermée à cause du confinement, il est important de faire du sport quotidiennement. Faire du sport permet en effet de permet d’avoir un regain d’énergie, et ainsi pallier à la fatigue. Si vous n’aimez pas trop les exercices physiques, vous pouvez simplement partir marche durant une vingtaine de minutes par exemple.

Reposez-vous convenablement

Deuxième point important, reposez-vous suffisamment durant la nuit. Le manque de sommeil est cause de nombreux problèmes. Outre la fatigue qui en résulte, celui-ci peut aussi causer des problèmes cardiovasculaires et même la perte de poids. Il est donc conseillé d’éviter les écrans avant d’aller dormir et de privilégier une infusion avant d’aller se couche, ou quelques huiles essentielles. Une sieste de 20 minutes vers le début de l’après-midi peut d’ailleurs vous offrir un regain d’énergie non négligeable.

Un bon petit déjeuner pour bien commencer la journée

Pour être au maximum de ses capacités, il est important de déjeuner le matin. Réel carburant pour votre corps, l’alimentation est primordiale après plusieurs heures sans manger. S’hydrater est aussi très important dès le réveil et tout au long de la journée.

Relaxez-vous quelques instants

Malgré la charge de travail qui vous incombe tout au long de la journée, il est important de prendre du temps pour soi. Il est ainsi fortement conseillé de s’isoler quelques minutes pour pratiquer de la méditation ou une séance rapide de yoga.

Détendez-vous après une longue semaine

Dernier petit geste à implémenter dans votre vie : un bain chaud avec une bonne dose de sel de bain. Cette combinaison permet ainsi à votre corps d’enlever les toxines responsables de tensions nerveuses ou articulaires. De plus, cela permet de reminéraliser notre organisme.