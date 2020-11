93 médicaments jugés dangereux d’après la revue Prescrire

La revue Prescrire vient de publier son bilan 2021 recensant les médicaments à écarter afin de mieux se soigner.

Après l’épinglage de plusieurs médicaments sans ordonnance ainsi que des compléments alimentaires par le magazine 60 millions de consommateurs, c’est au tour des médicaments sous prescription d’être jugés par la revue Prescrire. Pas moins de 112 médicaments vendus en Europe et 93 en France ont ainsi été déclarés comme étant plus dangereux qu’utiles.

112 médicaments plus dangereux qu’utiles

Prescrire, une revue médicale française, a son bilan 2021 Pour mieux soigner, des médicaments à écarter. Cette analyse est portée sur un ensemble de médicaments analysés par la revue entre 2010 et 2020 et autorisés en France ainsi que dans l’Union européenne. Bilan : 112 médicaments « dont la balance bénéfices-risques est défavorable dans toutes les situations cliniques » ont été épinglés. 93 d’entre eux sont d’ailleurs commercialisés sur le territoire français.

La revue déclare que « Certains de ces médicaments peuvent paraître bénéfiques à certains patients ; surtout tant que des effets nocifs ne se sont pas manifestés chez eux. » De plus, ceux-ci « sont des causes de mortalité, d’hospitalisations ou d’effets nocifs graves ou très gênants, largement évitables. » Cependant, « Ces médicaments ne sont pas forcément de futurs “Mediator°”, au centre d’un scandale et de procès impliquant une firme et l’Agence française du médicament. Surtout si tous les acteurs de santé réagissent à temps. »

Quels sont ces médicaments ?

La plupart des médicaments à écarter font partie de la famille des glifozines. Ceux-ci sont proscrits dans le cadre des traitements contre le diabète de type 2. On retrouve ainsi la cnaglifozine, la dapaglifozine, l’empaglifozine ainsi que l’ertuglifozine. Entre le bilan de 2020 et 2021, Prescrire a rajouté 6 nouveaux médicaments plus dangereux qu’utiles à sa liste :

Le Prospecia ;

Le Nootropul ;

Le Spravato ;

L’Elidel ;

L’Evenity ;

Et le Mobic.

La liste complète des 112 médicaments dangereux triée par pathologie se trouve à cette adresse.