A chacun son sommeil : une 5e édition sur la thématique du rire

La 5e édition de A chacun son sommeil vous invite à rire ce mois de mars, tout au long de la campagne d’information qui aide les Français à mieux dormir.

En mars, A chacun son sommeil revient pour une 5e édition ! Cet événement, organisé par le laboratoire PiLeJe, avec le soutien de l’association France Insomnie et de l’Institut Français du Yoga du rire, met à l’honneur le sommeil des Français. Durant tout le mois de mars, des experts spécialisés interviendront au cours de conférences en ligne, afin de sensibiliser le grand public sur la qualité du sommeil. Et, cette année, la campagne nationale d’information mettra l’accent sur le rire. Une thématique cocasse, en réalité directement liée au sommeil et au bien-être.

A chacun son sommeil, une édition pour rire à gorge déployée

A chacun son sommeil, c’est le rendez-vous santé du mois de mars ! Alors que se tient, le 18 mars, la 22e Journée du Sommeil®, le laboratoire PiLeJe organise pour la cinquième fois consécutive une campagne d’information autour du sommeil. Initié en 2017 par le laboratoire français, cet événement annuel est devenu un moment d’échange et de rencontres attendu entre le grand public et les professionnels de la santé.

Passé au peigne fin et au cœur des débats : le sommeil ! Ou plutôt, le manque de sommeil. Aujourd’hui, un Français sur deux souffre de troubles du sommeil. Et la tendance progresse avec la crise sanitaire, qui a fortement perturbé le sommeil des Français. Destinée au grand public, A chacun son sommeil a pour principal objectif d’informer la population et de l’aider à mieux dormir.

Cette année, la campagne opte pour une approche singulière pour parler du sommeil : le rire. Un angle qui prend tout son sens face aux deux dernières années que nous avons vécues, dans un climat particulièrement anxiogène. Si cette thématique permet de revenir sur la crise sanitaire et le stress qu’elle génère avec davantage de légèreté, le rire a plus d’une raison d’être sous les feux des projecteurs durant les semaines à venir. En effet, rire permettrait de mieux dormir. On vous en dit plus ?

Le rire, un facteur qui permet d’améliorer la qualité du sommeil

Rire. Rire de toutes ses dents. Rire aux éclats. Rire à gorge déployée. Rire de bon cœur. Rire à en pleurer. Autant d’expressions pour désigner ces moments d’hilarité et d’allégresse, le plus souvent partagés avec nos proches. Toujours associé à la légèreté, et parfois même au manque de sérieux, le rire est en réalité un puissant allié contre le stress, l’anxiété, la dépression et… contre les troubles du sommeil !

Quand nous rions, notre organisme sécrète de la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Rire régulièrement permettrait donc d’améliorer la qualité du sommeil. Autrement dit, une séance de fou rire quotidienne ferait du bien au moral, et nous aiderait donc à nous endormir plus sereinement. C’est la science qui le dit ! – et le Pr. Gérard Ostermann saura l’expliquer mieux que nous lors de sa conférence, prévue le 10 mars.

Le rire ne serait-il donc pas le meilleur traitement de prévention contre l’insomnie ? Le laboratoire PiLeJe, expert dans la prise en charge des troubles du sommeil, au travers de solutions individualisées à base de plantes et de mélatonine, invite les Français à rire à gorge déployée. En mars, la campagne nationale A chacun son sommeil est donc placée sous le signe du rire, avec la participation inédite d’intervenants qui connaissent le sujet par cœur, comme l’Institut Français du Yoga du Rire.

Le yoga du rire, ça existe vraiment ?

Oui, le yoga du rire, ça existe ! Le concept a été créé par le Dr. Madan Kataria, spécialiste de la médecine indienne. Le principe est simple : réussir à rire grâce à des combinaisons de mouvements et de respirations profondes. Cette thérapie du rire est reconnue par les neurosciences et a de nombreux bienfaits sur la santé. Prêt à en faire l’expérience en mars ? Fabrice Loizeau, président fondateur de l’Institut Français du Yoga du Rire, vous invitera à lâcher prise grâce au yoga du rire, dans le cadre de l’événement A chacun son sommeil !

Et la phytonutrition pour mieux dormir, ça marche ?

Rire n’est pas le seul remède ! La phytonutrition, domaine dans lequel s’est spécialisé le laboratoire PiLeJe, permet, elle aussi, de soulager les troubles du sommeil. Cet accompagnement nutritionnel repose sur l’usage des plantes et de leurs extraits. Troubles de l’endormissement, réveils nocturnes, réveils matinaux précoces… Autant de troubles que la phytonutrition permet de soulager grâce à des solutions individualisées, composées d’extraits de plantes, comme l’eschscholtzia et la valériane.

PiLeJe fait appel à Yanik Vabre pour divertir son public

Ce n’est pas tout ! Pour s’assurer que son audience passe un bon moment, le laboratoire PiLeJe a fait appel à Yanik Vabre. Son nom vous dit quelque chose ? L’auteur a écrit pour les séries humoristiques Scènes de Ménage, Nos Chers Voisins ou encore La Petite histoire de France. Il a également écrit pour le théâtre, en plus d’exercer ses talents de comédien sur les planches et à la télévision.

A l’occasion de A chacun son sommeil, Yanik Vabre a imaginé plusieurs saynètes humoristiques sur la thématique du sommeil. L’objectif ? Divertir le grand public en représentant les problématiques liées au sommeil, qui viennent parfois envahir le quotidien. Une façon de mettre en scène et de dédramatiser ces troubles dont la moitié des Français souffre.

Quatre saynètes seront diffusées tout au long du mois de mars. Vous l’aurez deviné : une par semaine ! Pour les retrouver, il vous suffit de suivre avec assiduité l’événement A chacun son sommeil, dont l’intégralité du programme est à découvrir sur le site officiel de la campagne.

Pour cette 5e édition de A chacun son sommeil sur la thématique du rire, les organisateurs ont également mis en place un jeu concours, auquel le public pourra bien évidemment participer. A la clé ? Des places pour un spectacle humoristique ! Pour rire et mieux dormir, rendez-vous ces prochains jours. Le laboratoire PiLeJe et ses partenaires vous attendent nombreux !