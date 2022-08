À New York, un cas de polio fait craindre une circulation importante du virus

Après le recensement d'un cas, des prélèvements d'eaux usées font craindre une circulation plus élevée de ce virus.

Le 22 juin dernier, l’OMS et les autorités sanitaires du Royaume-Uni annonçaient avoir décelé une forme de poliovirus dérivée d’une souche vaccinale dans des échantillons d’eaux usées à Londres.

Mais le 21 juillet, cette fois de l’autre côté de l’Atlantique, c’est à New York qu’un cas de la maladie très contagieuse a été recensé.

“La pointe de l’iceberg” ?

Certes, a précisé sur la BBC Patricia Schnabel Ruppert, commissaire à la santé du comté de Rockland,

“La plupart des cas sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques, et ces symptômes passent souvent inaperçus (…) Il y a donc des centaines, voire des milliers de cas qui se sont produits pour que nous voyions un cas paralytique”.

Et il y a quelques jours, sa consœur our tout l’Etat de New York, Mary Bassett, craignait pour sa part qu’il s’agisse de “la pointe immergée” d’un iceberg de diffusion possiblement plus importante.

Peu de vaccination à New York

Cette crainte d’une propagation plus importante de la maladie qui s’attaque au système nerveux est étayée par le fait que la population population new-yorkaise est peu vaccinée (79% dans tout l’Etat). Un taux qui tombe à 60% dans le seul compté de Rockland, dans lequel la premier malade a été recensé, rapporte Le Parisien.

Le calendrier vaccinal prévoit pour les enfants l’administration de quatre doses vaccinales contre la poliomyélite : la première à l’âge de 2 mois, la deuxième à 4 mois, la troisième à 18 mois et la dernière à 6 ans. Trois doses sont prévues pour les adultes qui n’ont pas été vaccinés étant enfants.

Polio : Et en France ?

Dans l’Hexagone, le taux de vaccination n’est pas loin des 100%. Santé publique France indiquait au début de l’été qu’en une vingtaine d’années, seuls des poliovirus vaccinaux et un dérivé de poliovirus avaient été décelés dans les échantillons cliniques.

Des cas qui n’avaient cependant pas fait l’objet d’un signe d’appel propre à faire penser à une polio chez les patients prélevés.