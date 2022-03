Accidents de la vie courante : que faire en cas de brûlure ?

Que faire en cas de brûlure ? Qui alerter, et quels sont les premiers gestes à adopter ?

Les accidents de la vie courante (Ac-VC) se définissent comme des “traumatismes non intentionnels” survenant dans le cadre domestique (appartement, maison ou dans ses abords immédiats) ou à l’extérieur (dans un magasin, sur un trottoir…), dans un cadre scolaire, lors d’une pratique sportive, etc. Ils ne recouvrent dont pas les accidents de la route ni ceux liés à l’exercice d’une profession.

Chaque année en France, ils sont à l’origine de 5 millions de recours aux services d’urgence, plusieurs centaines de milliers d’hospitalisations, et plus de 20 000 décès.

Que faire en cas de brûlure cutanée ?

Le plus souvent, c’est un contact avec une source de chaleur ou un rayonnement ultraviolet que la peau sera brûlée; et plus rarement après une électrisation.

Evaluer la sévérité de la brûlure

Quand elle est au premier degré, la brûlure se caractérise par une peau rouge, sèche, douloureuse mais sans cloque.

Au deuxième degré, on distingue :

la brûlure superficielle : peau gonflée, rouge, suintante avec cloques et la douleur est vive.

la brûlure profonde : sous les cloques, la peau est pâle et la douleur est très modérée.

Au troisième degré, une plaie brune ou noire est observée sur la peau, en creux par rapport aux tissus voisins, lesquels présentent un œdème.

La réaction à avoir

D’abord, éloigner la victime de la source de chaleur, alerter les pompiers en cas d’incendie (18 ou 112), recouvrir la victime avec une couverture ou tout tissu non synthétique.

Puis évaluer la gravité de la brûlure et en ce qui concerne les premiers soins à prodiguer :

retirer les vêtements brûlés sauf s’ils sont synthétiques et donc collants à la peau ;

faire couler de l’eau à une température comprise entre 15 et 25°C pendant un quart d’heure au minimum si la brûlure ne couvre pas une surface importante. Mais pas sur une personne grand brûlée ;

appliquer un linge propre, sec et en coton sur la brûlure ;

ne pas donner d’aliment liquide ou solide à la victime, et la couvrir ;

si la zone est supérieure ou égale à 10% de la surface du corps, l’allonger.

Si la brûlure est grave, composer le 15 ou le 112 pr téléphone.

Ce qu’il ne faut pas faire :

ne pas appliquer de pommade, crème ou beurre, huile… ;

ne pas avoir recours à de la glace ou de l’eau très froide.

À quel moment faire appel aux urgences ?

Les services d’urgence doivent être alertés quand la brûlure :