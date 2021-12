Acidocétose diabétique : quels sont les symptômes et traitements ?

Dans le diabète de type 1, l’acidocétose résulte d’une dose insuffisante d'insuline par rapport aux besoins.

L’acidocétose est une excès d’acidité sanguine due à l’accumulation de corps cétoniques. Elle survient particulièrement chez les personnes diabétiques (c’est assez logiquement l’acidocétose diabétique, mais elle est aussi appelée céto-acidose diabétique).

Dans le diabète de type 1 (beaucoup plus rarement observée dans le type 2), elle est la conséquence d’une dose insuffisante d’insuline par rapport aux besoins.

Que sont les corps cétoniques ?

Mais d’abord, revenons sur les corps cétoniques évoqués en tout début d’article. Quand l’organisme n’est pas en mesure d’utiliser son carburant énergétique principal qui est le glucose, il va “piocher” dans ses graisses de réserve.

Les corps cétoniques (que sont l’acétone, l’acide acéto-acétique et l’acide bêta-hydroxybutyrique) résultent de la transformation des graisses en acétyl-coenzyme A par le foie. Ces corps par être évacués avec les urines. La production de corps cétoniques est normale à jeun et elle s’arrête généralement après un nouveau repas seulement si l’organisme est en mesure de fabriquer assez d’insuline.

Symptômes de l’acidocétose cétonique

Voici les symptômes qui peuvent survenir petit à petit :

une forte soif ;

des envies fréquentes d’uriner ;

la vue se trouble ;

une fatigue anormale ;

une perte d’appétit ;

crampes durant la nuit ;

maux de tête intenses ;

troubles digestifs comme des douleurs abdominales ou des nausées ;

une haleine d’acétone évoquant la pomme reinette ;

essoufflement discret.

Les possibles complications

Acidité du sang et élimination d’un grand nombre de corps cétoniques par les urines ont pour conséquences un déséquilibre du sodium et du potassium sanguin et une forte déshydratation. A terme, le fonctionnement du cœur va s’altérer et occasionner des troubles respiratoires.

Chez un patient diabétique, ces symptômes doivent alerter car si l’acidocétose n’est pas traitée, elle peut aboutir au coma voire au décès.

Diagnostic et traitement

Au-delà de l’odeur caractéristique de pomme, une analyse sanguine va démontrer une baisse du pH, ainsi qu’un taux de glucose trop important et la présence de corps cétoniques accompagnée de taux anormaux de sodium et de potassium. Glucose et corps cétoniques seront aussi relevés dans les urines.

Le traitement ? Il débute par une hospitalisation, ni pus ni moins. Insuline et sérum physiologique sont administrés, en compagnie de potassium et de glucose. Ensuite, le taux de glucose présent dans le sang tout comme l’absence de glucose et de corps cétoniques dans les urines vont être régulièrement surveillés.

Terminons sur la prévention de cette acidocétose, qui se fonde sur le respect du traitement par insuline pour stabiliser la maladie.