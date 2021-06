Acné inflammatoire : tout savoir !

Comment traiter l'acné inflammatoire ?

L’acné est une maladie dermatologique qui touche en majorité les adolescents, mais dans des cas exceptionnels, elle peut toucher aussi les adultes et les nourrissons. Elle peut se manifester sous différentes formes : boutons blancs et des points noirs, ils apparaissent généralement sur les parties les plus grasses du visage c’est-à-dire : le nez, les joues, le front et le menton.

La cause principale de l’apparition de l’acné est l’excès de sébum ou bien ce qu’on appelle en termes plus technique « l’hyper séborrhée ». Celle-ci est due, en général, à un bouleversement hormonal qui touche chaque individu à un certain stade de leur vie. Il existe plusieurs types d’acnés selon leur gravité et leur sévérité, et dans cet article nous allons nous intéresser plus précisément à l’acné inflammatoire.

Mieux comprendre

L’acné inflammatoire est une sorte d’acné assez sévère qui est due à un déséquilibre du microbiome. Suite à ce déséquilibre, il y a une sécrétion des substances inflammatoire dans le comédon, ce dernier devient donc enflammé. En cas d’inflammation superficiel, il n’y a pas de quoi s’alarmer puisqu’il y a juste une apparition de papules rouges, mais cette situation peut s’aggraver en cas d’apparition d’abcès ou de kystes. Ces derniers peuvent être très douloureux et en cas de négligence de votre part peuvent laisser sur le visage des cicatrices assez voyantes.

Avant l’apparition de l’acné inflammatoire, il est tout d’abord question d’acné rétentionnelle qui se traduit par l’apparition sur le visage des boutons et des points noirs. Cette acné devient inflammatoire lorsqu’une bactérie, la P.acnes qui est présente naturellement sur notre peau, se prolifère en absence d’oxygène. Dans ce cas, les boutons s’enflamment et créent des lésions importantes sur votre peau. Dans les 60 % des cas d’acné, ces deux formes (inflammatoire et rétentionnelle) cohabitent.

Sévérité de l’acné

Il existe plusieurs stades selon la gravité de l’acné que vous avez, et on les classifie selon des grades. Lorsqu’on atteint le grade 4, c’est à ce stade qu’on pourra qualifier notre acné de « sévère ». A ce niveau, tout le visage sera recouvert de points noirs et de boutons. Et puis au stade 5 (c’est le stade très sévère) qui est un stade inflammatoire où les boutons deviennent des nodules et des kystes et ils peuvent même apparaître dans des parties du corps autre que le visage, à savoir sur le dos ou le torse.

Les critères de sévérité de votre acné sont les suivants :

L’ampleur et la surface atteinte ;

La profondeur et les sortes de lésions ;

L’étendu des lésions.

L’acné très sévère n’est pas juste une maladie à prendre à la légère, il faut aussi la prendre en charge très tôt pour éviter que la situation s’aggrave, car elle pourra créer des complexes et altérer la vie de ceux qui en souffrent.

Traitements et gestes à adopter

Ça va sans dire que dès l’apparition des symptômes d’une acné sévère, il faudra consulter votre dermatologue au plus vite pour avoir un avis professionnel sur le sujet, pour s’en sortir sans cicatrices ou lésions. Toutefois, il existe quelques gestes à adopter pour pouvoir atténuer au mieux ce problème :

Hydratez-vous

On n’y pense pas très souvent, mais l’eau est un excellent détoxifiant de l’intérieur qui aura des effets à l’extérieur. Si vous buvez un peu plus d’un litre par jour, vous pouvez remarquer que votre peau se portera déjà beaucoup mieux.

Une nourriture plus saine

Ce que nous mangeons est souvent reflété sur notre peau, et désormais, si vous voulez avoir une peau douce et soyeuse, il faut s’éloigner au maximum de tout ce qui est gras et de tout ce qui est sucré. Privilégiez plutôt les fruits et légumes, on ne vous demande pas bien sûr un changement drastique mais il faut savoir diminuer peu à peu et vous serez surpris du résultat.