Acouphènes : une nouvelle méthode permet de réduire les symptômes

Un nouveau dispositif permettant de réduire les symptômes des acouphènes vient d’être mis au point par des chercheurs.

Une société européenne vient de mettre au point un dispositif permettant de réduire les nuisances causées par les acouphènes. En cours d’essai clinique pour le moment, cette innovation promet de traiter sur le long terme et de façon non invasive et indolore ces bruits parasites.

Réduire les acouphènes grâce un dispositif de neuromodulation bimodale

Les acouphènes touchent aujourd’hui en France plus d’un adulte sur dix. Les personnes en souffrant entendent des bruits parasites de manière temporaire ou continue. Ceux-ci peuvent par exemple se manifester à travers des tels sous forme de bruits de sifflements, bourdonnements, grésillements… Malheureusement, aucun traitement ne permet de faire disparaitre de façon définitive cette nuisance auditive. Des thérapies ou traitements médicaux sont tout de même possibles afin de soulager ces désagréments. Un nouvel appareil vient d’ailleurs d’être créé afin de réduire les effets des acouphènes sur le long terme.

Du nom de Lenire, le dispositif vient tout droit d’une entreprise irlando-allemande du nom de Neuromod Devices. Celui-ci se décompose en deux parties : un casque audio Bluetooth et un petit appareil se plaçant dans la bouche. L’alliance des de ces deux outils va créer une neuromodulation bimodale : le casque audio va transmettre des sons réduisant la perception des acouphènes pendant que le dispositif buccal va générer des impulsions électriques indolores. Le cerveau va ainsi détourner son attention du son à chaque stimulation électrique, ce qui en finalité réduira sa perception des acouphènes.

Un premier essai clinique sur 326 adultes a permis d’établir de premiers résultats concluants. Le protocole était simple, utilisé le dispositif une fois par jour pendant 60 minutes, durant 12 semaines. 83,7% des participants ont suivi scrupuleusement le protocole. 66,5% d’entre eux ont constaté une diminution des symptômes des acouphènes jusqu’à un an après l’expérience.