Adolescents : la consommation de cannabis augmente au détriment de l’alcool et du tabac

Que consomment les adolescents en Europe ? Une étude européenne répond à cette question.

Ce jeudi 12 novembre, une étude européenne autour de la consommation de drogues en milieu scolaire a été publiée par l’Espad. Ainsi, nous apprenons que les adolescents européens se tournent de plus en plus vers le cannabis, au détriment de l’alcool et le tabac.

La cigarette et l’alcool en baisse

Menée sur 100 000 jeunes européens âgés de 15 à 16 ans en 2019, l’étude constate tout d’abord une attirance moins forte qu’auparavant. En effet, le pourcentage d’adolescent ayant consommé de l’alcool au cours du dernier mois est 47 % contre 63 % en 2003. Une baisse importante qui serait surement due à un durcissement des lois concernant la vente d’alcool au mineur.

L’étude a aussi constaté qu’à partir de la classe de seconde, 10 % des lycéens de 15 à 16 ans fumer quotidiennement du tabac. 25 ans plus tôt, ce pourcentage était deux fois plus élevé. Parmi les bons élèves, on retrouve les l’Islande avec un taux inférieur à 2 %. Quant à la Bulgarie, cette consommation régulière toucherait un quart des lycéens. Concernant d’autres données autour des jeunes Français, 16 % avouent avoir utilisé une vapoteuse récemment et 22 % déclarent fumer au moins une cigarette au cours du mois écoulé.

La consommation du cannabis à la hausse

En 1995, 11 % des élèves de 15-16 ans déclarés avoir fumé au moins une fois du cannabis. Aujourd’hui, ce chiffre atteint les 16 %. Parmi les données de l’étude, on apprend que 24 % des élèves français de seconde auraient consommé au moins une fois une drogue illicite.

À travers cette étude, on apprend que les adolescents européens passent en moyenne deux à trois heures sur les réseaux en semaine et six heures durant le weekend. De plus, les garçons joueraient deux fois plus que les filles aux jeux vidéos. Pour finir, 22 % des sondés auraient joué à au moins un jeu d’argent ou de hasard durant les 12 derniers mois.