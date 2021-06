Alimentation : attention aux eaux aromatisées et aux thés glacés

Une étude comparative du magazine 60 millions de consommateurs vient de soulever de fortes teneurs en sucres dans les boissons aromatisées ainsi que les thés glacés.

On ne vous le dira jamais assez, l’alimentation est un facteur clé de notre santé. Avec la réouverture des terrasses des bars en France, vous allez probablement boire un petit soda, un thé glacé ou encore une boisson aromatisée. Le magazine 60 millions de consommateurs vient cependant alerter autour des nouvelles tendances de boissons plus « naturels » et « détox » avec une quantité de sucre moindre. Par le biais d’une nouvelle étude comparative, le magazine de juin souligne la présence d’une grande quantité de sucre dans ses breuvages.

Trop de sucres dans les boissons aromatisées et les thés glacés

À la suite d’une étude sur une quarantaine de références, 60 millions de consommateurs explique que les eaux aromatisées ainsi que les thés glacés comportent une trop grande quantité de sucre, malgré un packaging aguicheur sur le sujet. Concernant le thé glacé, le magazine explique que 9 produits sur 14 disposent d’un Nutri-Score D, et un seul détient la note E.

Patricia Chairopoulos, journaliste en charge de l’enquête, a souligné par la suite au micro de franceinfo que « seules deux références sur 14 obtiennent un Nutri-Score B, la plupart étant D, voire E, c’est-à-dire des boissons déconseillées ou bien à consommer de façon exceptionnelle et en petites quantités ». Elle précise notamment que « le dernier du classement apporte 17 grammes de sucre dans un seul verre de 20 cl, soit un tiers de la limite recommandée sur une journée. Et même les “meilleurs” contiennent tout de même 9 g de sucre par verre, soit l’équivalent de 1,5 morceau de sucre environ ».

Concernant les eaux aromatisées, le constat est aussi accablant. Sur 14 eaux aromatisées au citron, plus de la moitié n’étaient composée d’aucun agrume. Patricia Chairopoulos explique que des références sont « en deçà de 5 grammes par verre de 20 cl (soit moins d’un morceau de sucre n° 4), ce qui est encore acceptable. À l’inverse, une référence contient plus de 15 g par verre, ce qui se rapproche fortement des teneurs maximales observées dans les infusions et les thés glacés ». Moins d’un tiers dispose d’un Nutri-Score B.