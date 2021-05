L’Union européenne vient d’autoriser la mise sur le marché des vers de farine pour la consommation humaine.

Depuis de nombreuses années, les insectes sont consommés par des millions de personnes dans certaines régions du monde telles que l’Afrique, l’Asie, ou encore l’Amérique Latine. L’Union européenne vient ainsi de faire un grand pas dans cette direction en autorisant pour la première fois la mise sur le marché d’insectes en tant qu’aliment. De ce fait, nous apprenons que les vers de farine jaunes séchés arriveront prochainement dans nos assiettes.

Les vers de farine sont autorisés à la consommation humaine en Europe

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait récemment conclu à la mi-janvier que les vers de farine pouvaient être consommés sans danger « soit sous forme d’insecte entier séché, soit sous forme de poudre ». Suite à ce premier feu vert réglementaire, « les États membres ont approuvé une proposition de la Commission européenne, autorisant l’utilisation de vers de farine jaunes séchés en tant que nouvel aliment », souligne la Commission européenne. Ainsi, « il peut être utilisé comme insecte séché entier sous forme de collation ou comme ingrédient d’un certain nombre de produits alimentaires, sous forme de poudre dans des produits protéiques, biscuits ou produits à base de pâtes ».

Pour rappel, les produits à bases d’insectes sont excellents pour la santé. En effet, ces derniers sont très riches en protéines, minéraux, vitamines, fibres, mais aussi acides gras sains, oméga 6 et 3. Ils peuvent ainsi aider à prévenir des carences en nutriments. Selon les entreprises du secteur L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les produits à bases d’insectes sont une « source alimentaire saine et très nutritive ». La Commission européenne qualifie d’ailleurs ces aliments comme une « une source de protéines de substitution pour soutenir la transition vers un système alimentaire plus durable ». En effet, l’élevage d’insectes à une empreinte écologique limitée par rapport aux autres sources de protéines.