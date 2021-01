Alimentation : une centaine d’OGM sont autorisés en France

En France, la culture de semences OGM est interdite. Cependant, une centaine d’entre eux sont autorisés à la consommation.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a publié un nouveau bilan le mardi 5 janvier 2021. A l’intérieur, nous pouvons découvrir qu’une « centaine d’OGM » sont autorisés sur le territoire français. Ceux-ci seraient notamment utilisés dans le cadre de « l’alimentation humaine et animale ».

Une centaine d’OGM présents en France

Mardi 5 janvier, la DGCCRF a publié le bilan « Recherche de la présence d’OGM dans les semences des grandes cultures ». Le document permet ainsi de faire le point sur les OGM en France ainsi que les enquêtes menées sur les cultures françaises.

L’administration française rappelle ainsi qu’une « centaine d’OGM » sont autorisés en France et concernent « l’alimentation humaine et animale ». Les autorisations ciblent principalement « le maïs, le colza, le coton, le soja et la betterave sucrière ». Celles-ci « permettent l’importation de graines et leur commercialisation à des fins de transformation, mais pas pour la mise en culture ». Le document ajoute que le « le caractère OGM doit être indiqué » sur les produits alimentaire et textile en contenant et que ceux-ci « sont contrôlés par la DGCCRF ».

Les semences OGM sont interdites sur le territoire

La DGCCRF précise tout de même que « la mise en culture de semences contenant des OGM est interdite » en France, exception faite pour le maïs OGM MON810 en Europe. Il est ensuite précisé que « la présence d’OGM non autorisés dans les semences, graines destinées à la culture et premier maillon de la chaîne alimentaire, peut avoir des conséquences irréversibles pour l’environnement et représenter un risque pour la santé si leur innocuité n’a pas été évaluée ».

À travers les contrôles effectués, la DGCCRF affirme que les principaux opérateurs « maîtrisent le risque de contamination par des OGM des semences mises sur le marché en France ». La publication fait aussi le bilan sur les contrôles d’OGM effectués. En 2018, la répression des fraudes avait trouvé 3 307 sacs de colza transgénique. Suite à des investigations menées en 2019, « les lots contrôlés se sont révélés conformes ».