Alimentation : une tasse de légumes verts par jour pourrait réduire le risque de maladies cardiaques

Une nouvelle étude vient de prouver que la consommation de légumes verts riches en nitrate permettait de réduire le risque de maladies cardiaques.

Manger des fruits et légumes chaque jour est très important pour la santé. Afin de prouver les bienfaits de ces aliments, des chercheurs mènent de nombreuses recherches à travers le monde. Récemment, une équipe de l’Université Edith Cowan (ECU) située à Perth en Australie vient ainsi de découvrir qu’une tasse de légumes riches en nitrates par jour permettait de grandement réduire le risque de souffrir de maladies cardiaques.

Une tasse de légume vert pour se protéger de maladies cardiaques

Dans cette récente étude publiée dans le European Journal of Epidemiology, les chercheurs ont décidé d’étudier le lien possible entre une grande consommation de légumes riches en nitrate et une pression artérielle plus basse. L’objectif de ces travaux était aussi d’examiner si les personnes consommant ce type de légumes étaient moins à risque de recevoir un diagnostic de maladies cardiaques quelques années plus tard.

Pour étudier ce possible phénomène, l’étude a porté sur les données de plus de 50 000 danois. Après analyse, les chercheurs ont découvert que les personnes mangeant des légumes riches en nitrates avaient une pression artérielle systolique plus basse d’environ 2,5 mmHg, mais aussi un risque de maladie cardiaque inférieur de 12 à 16 % par rapport aux autres individus.

La Dre Catherine Bondonno de l’Institut de recherche notionnelle de l’ECU souligne ainsi : « Nos résultats ont montré qu’en mangeant simplement une tasse de légumes crus (ou une demi-tasse de légumes cuits) riches en nitrate chaque jour, les gens peuvent être en mesure de réduire considérablement leur risque de maladie cardiovasculaire ». Elle précise par la suite que « la plus grande réduction du risque concernait la maladie artérielle périphérique (26%). (…) mais nous avons également constaté que les gens avaient un risque plus faible de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance cardiaque ».

La chercheuse explique ainsi « qu’une tasse de légumes verts à feuilles chaque jour suffit à récolter les bienfaits contre les maladies cardiaques. Nous n’avons pas vu d’autres avantages chez les personnes qui mangeaient des niveaux plus élevés de légumes riches en nitrates ».