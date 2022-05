Allergie alimentaire : quels symptômes et comment la traiter ?

Elle peut entraîner des symptômes respiratoires, cutanés ou digestifs et un choc anaphylactique n'est pas impossible.

L’allergie alimentaire représente les réactions immunitaires anormales qui se manifestent à la suite de l’ingestion d’un aliment qui est alors qualifié d’allergène.

Su aucun signe n’apparait lors du premier contact avec l’aliment particulier, la sensibilisation est en marche et des anticorps sont dirigés contre lui et se fixent sur des cellules particulière qui ont pour mission de défendre l’organisme. Au second contact, ces cellules sont sollicitées et vont produire des substances à l’origine de signaux inflammatoires.

Quels allergènes sont les plus fréquents dans l’alimentation ?

Voici les 14 allergènes alimentaires recensés, une liste mise à jour en fonction des évaluations scientifiques :

les mollusques et dérivés (produits à base de mollusques);

le lupin et dérivés;

moutarde et dérivés;

céleri et dérivés;

graines de sésame et dérivés;

fruits à coque et dérivés, sauf quand ils entrent dans la composition de distillats alcooliques;

laits et dérivés, lactose inclus;

arachides et dérivés;

soja et dérivés à l’exception entre autres d’huile et graisse 100% raffinées;

poissons et produits à base de poissons;

œufs et dérivés;

crustacés et dérivés;

céréales contenant du gluten sauf : sirops de glucose et maltodextrines à base de blé, sirops de glucose à base d’orge ou céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses ou autres boissons alcooliques;

Anhydride sulfureux et sulfites concentrées à plus de 10mg/kg ou 10 mg/l.

Allergènes en recrudescence

Les habitudes alimentaires évoluant, des allergènes émergent. C’est le cas du sarrasin, du lait de chèvre et de brebis, kiwi, pignons de pin, alpha galactose (viande) et pois et lentilles.

Allergie alimentaire : quels symptômes ?

Chez l’enfant

Citons :

rhinite,

asthme,

urticaire pouvant être associée à un œdème,

poussées d’eczéma atopique,

troubles digestifs.

Chez l’adulte

Les signes possibles :

démangeaisons au niveau du palais, de la gorge,

urticaire,

rhinite allergique,

douleurs abdominales, diarrhées.

Symptômes graves

Des signes doivent alerter et demander des soins en urgence :

œdème au niveau du pharynx ou larynx (œdème de Quincke),

crise asthmatique sévère,

choc anaphylactique qui se produit après ingestion de l’allergène et avant une activité sportive.

Traiter et prévenir l’allergie alimentaire

Alléger les symptômes

Antihistaminiques, bronchodilatateur, collyre anti-allergique… Vont s’attaquer aux manifestations allergiques.

En ce qui concerne le choc anaphylactique, il s’agit d’une urgence médicale; laquelle sera en première intention traitée à l’aide d’une injection intramusculaire d’adrénaline avant prise en charge hospitalière.

Suppression des allergènes

Le traitement de l’allergie alimentaire est préventif, et il s’agira d’éviter toute consommation des aliments à l’origine de réactions allergiques.

La mise en place d’un tel régime requiert une lecture attentive des étiquettes des produits alimentaires.