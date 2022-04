Alzheimer : risque accru pour les femmes utilisant des antibiotiques après 50 ans

Ce risque est associé à une consommation pendant au moins deux mois.

Les femmes après 50 ans, et qui consomment des antibiotiques pendant au moins deux mois consécutifs présentent de moins bons résultats aux tests cognitifs. Et les femmes ayant déclaré au moins deux mois d’exposition aux antibiotiques dans leur quarantaine avaient des scores cognitifs inférieurs sept ans plus tard.

C’est le résultat d’une étude dirigée par des chercheurs des universités de Cambridge et de Rush (Chicago).

Données de 14 000 femmes

C’est la revue PLOS qui relaie cette conclusion, établie après l’observation des données de plus de 14 000 femmes. Ces dernières devaient indiquer leur consommation d’antibiotiques et ont effectué de nombreux tests tests neuropsychologiques entre 2014 et 2018.

Selon les universitaires, le cerveau aurait ainsi vieilli de trois à quatre ans de plus que les autres.

Comment interpréter ce résultat ?

Le microbiote intestinal pourrait avoir un rôle dans ce lien et c’est la raison pour laquelle les femmes sont plus touchées par l’origine de ce déclin cognitif. Et les auteurs de l’étude de préciser que “L’utilisation d’antibiotiques a un impact sur le microbiote intestinal qui a lui-même été associée à des maladies chroniques”. Cependant, ils ajoutent que même si de nombreuses études ont déjà été menées, il n’existe à ce jour pas de preuve confirmant un lien entre utilisation à long terme d’antibiotiques et fonction cognitive : “Ces données soulignent l’importance de la gestion responsable des antibiotiques, en particulier parmi les populations vieillissantes”.