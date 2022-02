Alzheimer : une nouvelle étude associe rétine et santé de notre cerveau

Une rétine plus mince que la moyenne à l'âge adulte serait associée à un risque accru de maladie d'Alzheimer.

Dépister Alzheimer le plus précocement possible est un enjeu majeur dans la lutte contre cette maladie neurodégénérative. Aujourd’hui, une nouvelle étude suggère qu’une rétine amincie à un âge médian peut être le signe précoce d’une performance cognitive amoindrie, en d’autres termes à n déclin de ces fonctions.

Le cadre de l’étude

Des chercheurs de l’université d’Otago en Nouvelle-Zélande ont publié les résultats de leur étude dans le JAMA Ophtalmology. La capacité de la couche rétinienne oculaire comme indicateur précoce de risque d’Alzheimer a déjà été creusé par de nombreuses études. Ici, les scientifiques néo-zélandais ont voulu confirmer la tendance, point cela pourrait être détecté assez tôt.

Ainsi, ils ont analysé les données de l’expérience de Dunedin, laquelle a suivi la vie de plus de 1 000 bébés nés en 1972 ou 1973 en Nouvelle-Zélande. La chercheuse Ashleigh Barret-Young et son équipe ont sélectionné un sous-groupe de 865 adultes ayant subi des scintigraphies oculaires à l’âge de 45 ans mais aussi des tests neuropsychologiques dans l’enfance et à l’âge adulte.

Leurs observations

Qu’ont-ils pu conclure ? Les participants avec des couches rétiniennes plus minces montraient de moins bons résultats lors des tests de performance cognitive. En revanche, aucun lien n’est établi entre amincissement rétinien et baisse des performances qui serait la conséquence d’une maladie neurodégénérative.

Pour l’auteure principale de l’étude, “Les résultats suggèrent que l’épaisseur rétinienne pourrait être un indicateur de la santé globale du cerveau”. Pour autant, rien n’est venu conclure que ce rétrécissement pourrait être l’étape précédant le déclin cognitif et le diagnostic d’Alzheimer. La scientifique indique enfin : “À l’avenir, ces résultats pourraient entraîner l’utilisation de l’intelligence artificielle pour effectuer des tests et déterminer vos risques de développer la maladie d’Alzheimer”.