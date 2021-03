Amendes : une solution efficace pour avoir une belle peau chez les femmes ménopausées

Les bénéfices de l’amende s’étendent aujourd’hui à l’épiderme chez les femmes ménopausées avec notamment une réduction des rides et un meilleur teint.

Suite à de nombreuses études, nous savons que les amendes sont des oléagineux très bons pour la santé. En effet, elles contiennent de nombreux nutriments tels que des Oméga-9 protégeant des maladies cardio-vasculaires, des fibres pour faciliter le transit intestinal, de la vitamine E, du calcium, des phytostérols… Récemment, une équipe de l’université de Californie a découvert qu’une consommation d’amende régulière faisait du bien à l’épiderme des femmes ménopausées.

Manger des amendes pour avoir une plus belle peau

Publiés dans la revue Nutrients, les résultats de cette étude montrent qu’une consommation quotidienne d’amendes chez les femmes ménopausées permet de réduire la sévérité des rides et d’améliorer le teint. Pour arriver à ces conclusions, les recherches ont été menées durant une période de 24 semaines (6 mois) sur 49 femmes ménopausées avec des types de peau Fitzpatrick I et II sensibles au soleil.

Afin d’étudier l’effet des amendes sur leur peau, les chercheurs ont décidé de diviser les participants en deux groupes. Un premier groupe devait ainsi consommer chaque jour une collation en amendes représentant 20% de leurs apports caloriques quotidiens, environ 60 grammes d’amendes. Le second devait de son côté remplacer les amendes par des barres de céréales, des figues ou des bretzels à hauteur encore de 20% de leurs apports caloriques. A côté de cela, l’ensemble des femmes ménopausées pouvaient conserver leurs habitudes alimentaires, mais n’avaient pas le droit de consommer d’autres aliments oléagineux à base de fruits à coques.

Suite à cette expérimentation, les chercheurs ont tout d’abord constaté une réduction de 15% de la sévérité des rides après 16 semaines chez le premier groupe, et de 10% après 24 semaines. Deuxième point, une amélioration du teint a été observée avec une diminution de 20 % de l’intensité globale des pigments du visage au bout de 16 à 24 semaines. « La consommation quotidienne d’amandes se révèle efficace pour améliorer l’apparence des rides et l’uniformité du teint chez les femmes ménopausées présentant une peau de type I ou II selon l’échelle de Fitzpatrick », conclut Dr Raja Sivamani, dermatologue et chercheur principal de l’étude.