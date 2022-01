Ampoules ou cloques : comment les reconnaître et les traiter ?

Si des frottements sont dans la grande majorité des cas en cause, d'autres phénomènes peuvent les expliquer.

Une ampoule, que l’on va aussi appeler phlyctène ou cloque, est une boursouflure cutanée remplie de sérosité, c’est-à-dire de liquide clair.

Il s’agit d’une défense de la peau contre l’agression que constituent des frottements répétés. Ces contacts conduisent à une séparation de l’épiderme du derme, avant formation d’une poche remplie de liquide. Il s’agit là de ce que l’on appelle ampoule de frottement (phlyctène). Cette cloque permet à aux tissus exposés et lésés d’être protégés.

Evolution, localisation des ampoules

Quand l’ampoule se perce d’elle-même, ou que la personne la perce, elle sèche et la peau qui formait la poche est morte. C’est au tour de l’hypoderme, la couche la plus profonde, de débuter la cicatrisation et la formation d’une nouvelle peau.

Le plus souvent, les ampoules se trouvent au niveau des pieds, en raison du frottement avec des chaussures ou une activité physique prolongée comme la jogging; ou sur les mains quand un outil est utilisé trop longtemps sans protection.

Diverses autres causes probables

Hormis ces fréquentes raisons, en voici d’autres :

une brûlure aux deuxième degré consécutive d’une exposition au soleil ou à un liquide chaud ;

une gelure, ici après une exposition au froid ;

une allergie dite de contact à une substance irritante ;

une allergie à un traitement médicamenteux ;

à l’occasion d’une pathologie comme la varicelle, l’impétigo, zona…

Prévention et soin des ampoules

Prévenir valant mieux que guérir, voici comment se prémunir contre ampoules et cloques, plus précisément aux pieds :

se munir de chaussures adaptées, en gardant les pieds au sec avec des chaussettes appropriées, cela valant particulièrement pour les sportifs ;

ne pas hésiter à partir à la chasse, dans les chaussures, à tout ce qui pourrait blesser le pied ;

en cas de diabète, faire examiner fréquemment ses pieds.

Soins des ampoules

Voici ce qu’il faut faire selon l’évolution de l’ampoule ou de la cloque :