Aphtes : quels sont les symptômes, causes et traitements ?

Toujours désagréables, souvent bénins, les aphtes buccaux doivent faire l'objet d'une consultation médicale dans certains cas.

Un aphte buccal est une ulcération douloureuse bénigne, localisée en règle générale à l’intérieur des joues. Mais ces zones peuvent aussi être affectées : bords, la face inférieure ou la pointe de la langue, intérieur des lèvres, ou sous la langue.

Les aphtes ne provoquent pas de saignements, et c’est lors d’un repas ou du brossage des dents qu’ils vont se montrer douloureux. En règle générale, l’ulcération disparaît d’elle-même après 10 à 15 jours.

Des formes moins fréquentes

Beaucoup moins souvent, une aphtose récidivante peut survenir plusieurs fois par an. Celle dite “miliaire” se manifeste par l’apparition de plusieurs dizaines d’ulcérations de moins d’un millimètre.

A l’inverse, de très grands aphtes pouvant mesurer jusqu’à 2 cm de diamètre peuvent apparaitre, et mettre plus longtemps à guérir.

Les facteurs d’apparition des aphtes

Quand bien même la cause de leur survenue n’est pas connue, il est évident que certains facteurs les favorisent : le stress, un état de fatigue, des aliments comme le gruyère, le comté, les fraises, les tomates ou les noix.

Mais aussi et encore, des médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les bêta-bloquants.

Quand on se retrouve face à une aphtose récidivante, une maladie sous-jacente peut être associée : des carences en fer ou vitamine B12, une intolérance au gluten, une maladie de Crohn, une immunodéficience…

Comment soulager la gêne ?

Dans un premier temps, et cela semble logique, il faut éviter de consommer les aliments cités plus haut. La sensation douloureuse sera aussi réduite avec des aliments froids, au contraire des aliments chauds.

Malgré le fait que le moment du brossage des dents soit pénible en présence d’aphtes, il est important de maintenir une bonne hygiène de la bouche. Dans ce but et pour contourner la douleur, il faut éviter que le dentifrice contienne du lauryl sulfate, et préférer une brosse à dents souple. En cas de douleur vraiment intense, le paracétamol peut être envisagé.

Le traitement des formes sévères

Même si l’affection est bénigne, les formes plus rares pourront nécessiter un passage devant un médecin. Son examen pourra être complété par bilan sanguin et/ou une biopsie de l’ulcération avec analyse anatomo-pathologique des tissus.

Côté traitements, citons l’application d’une préparation locale intégrant un anesthésique de contact ou à base d’antiseptique. Voire la prescription de corticoïdes.

Si récidives plusieurs fois par an, la colchicine pourra être prescrite pour diminuer la fréquence d’apparition.

Enfin, dans le but de contourner le risque de récidives, des soins dentaires doivent être effectués : caries, dent fracturée, prothèse dentaire déréglée ou appareil d’orthodontie défaillant doivent être examinés.