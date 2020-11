Appendicite : voici les symptômes à connaître afin d’identifier une crise

Découvrez-en plus sur l’appendice ainsi que son inflammation, l’appendicite, en quelques minutes.

Vous avez surement déjà entendu parler de l’appendicite. Mais savez-vous réellement ce que c’est ? Qui est le plus touché ? Quels sont les symptômes ? Voici quelques informations utiles à connaître autour de cette inflammation de l’appendice.

Qu’est-ce que l’appendicite ?

Se situant au début du côlon (gros intestin), l’appende est un petit organe permettant de créer des anticorps afin de défendre notre organisme. Cependant, cette partie de notre corps n’est pas indispensable au bout fonctionnement de notre système unitaire. D’ailleurs, cet organe est souvent connu à travers le nom de son inflammation : l’appendicite. L’apparition de cette inflammation est généralement due à une réaction de défense immunitaire lors que des bactéries intestinales prolifèrent dans cette zone. Les personnes le plus souvent touchées ont généralement entre 10 et 30 ans et sont le plus souvent des hommes.

Touchant généralement un public jeune, l’appendicite se manifeste selon différents symptômes. Le plus classique set la douleur. En effet, celle-ci est très souvent intense et facilement localisable en bas à droite de l’abdomen. Une fière modérée comprise entre 37,5 et 38,5 est aussi constatée dans 60 % des cas. Des symptômes digestifs peuvent aussi apparaitre sous la forme de nausée, perte d’appétit, constipation, diarrhée, gaz ou vomissements.

L’appendicite en quelques chiffres

Afin d’avoir une idée des personnes généralement concernées par cette maladie, voici quelques données. En France, on dénombre 72 000 interventions chirurgicales ne milieu hospitalier concernant l’appendicite durant l’année 2015. On dénote tout de même une baisse significative des cas au fur et à mesure des années. Par exemple, en 2012, les cas s’élevaient à 83 400, soit environ 16 % de cas en plus qu’en 2015. Les personnes les plus touchées sont les enfants et les adolescents de 10 à 14 ans ainsi que les adultes ayant entre 25 et 34 ans.