Après 40 ans, quel est le temps de sommeil idéal ?

Trop de sommeil ou pas assez sont associés à des performances cognitives amoindries, révèle une étude sino-britannique.

Des chercheurs des université de Cambridge au Royaume-Uni et de Fudan en Chine se sont intéressés à la durée idéale du sommeil pour une personne d’âge moyen.

Relayées dans la revue Nature Aging, leurs conclusions indiquent que cette durée est de 7 heures, ni plus ni moins. Rappelons que le sommeil est indispensable au maintien de la santé psychologique et des fonctions cognitives.

Sommeil : Le cadre de cette étude

Les chercheurs ont pour cela passé au crible les données génétiques d’un demi-million de personnes âgées de 38 à 73 ans, données présentes dans la base UK Biobank. Dans le même temps, tous ces individus étaient questionnés sur leurs habitudes de sommeil, leur santé mentale et leur bien-être global. Enfin, des tests cognitifs ont été effectués et 40 000 de ces participants ont fourni des images cérébrales et d’autres données génétiques.

Ainsi, les scientifiques se sont aperçus que des durées de sommeil insuffisantes mais aussi excessives étaient liées à une diminution des performances cognitives (à savoir la vitesse de traitement des informations, l’attention visuelle, la mémoire et les capacités à résoudre des problèmes).

Anxiété en baisse, attention accrue

Donc, 7 heures de sommeil représentent selon eux la durée idéale du sommeil. En plus de performances cognitives améliorées, les individus montraient moins de signes d’anxiété et de dépression que ceux dormant plus ou moins.

Certes, résument les scientifiques, les résultats de leurs travaux suggèrent bien qu’un sommeil excessif ou insuffisant peut être à l’origine de problèmes cognitifs. Mais d’un autre côté, ils reconnaissent que le lien de cause à effet ne peut être clairement établi. Jianfeng Feng résume : “Les raisons pour lesquelles les personnes âgées dorment moins bien semblent être complexes, influencées par une combinaison de notre constitution génétique et de la structure du cerveau”.

Mais néanmoins, comment expliquer le lien entre durée de sommeil performances de notre cerveau ? Il pourrait découler d’une perturbation des phases de sommeil lent à profond, lesquelles sont fondamentales pour renforcer la mémoire.

Barbara Sahakian, neuroscientifique à l’université de Cambridge, estime pour sa part : “Avoir une bonne nuit de sommeil est important à toutes les étapes de la vie, mais plus particulièrement lorsque nous vieillissons. Trouver des moyens d’améliorer le sommeil des personnes âgées pourrait être capital dans le but de les aider à maintenir une bonne santé mentale et éviter le déclin cognitif, en particulier pour les patients souffrant de troubles psychiatriques et de démences”.