Après l’accouchement, quel suivi et comment se prépare le retour à la maison ?

Si l'enfant est l'objet de toutes les attentions dès les tout premiers moments de la naissance, la maman n'est bien entendu pas en reste.

Comment se déroule le suivi de bébé et de la maman après la mise au monde ? Et ensuite, comme il faut bien quitter l’environnement rassurant et sécurisant de la maternité, comment préparer sereinement le retour à la maison ?

Le suivi de bébé

Voici les différentes étapes

Dès la naissance

La vitalité de bébé est évaluée via le score d’Apgar, qui est calculé à 1 minute de vie, 5 et 10 minutes. Le rythme de son cœur, son tonus, respiration, réactivité aux stimulations et sa coloration sont ainsi scrupuleusement observés.

Le nouveau-né est essuyé enveloppé dans un lange et sa tête est revêtue d’un bonnet pour éviter une perte de chaleur avant d’être placé en peau à peau contre la maman. Si l’allaitement a été choisi, une mise au sein est suggérée. Une à 2 heures suivant la naissance, bébé est à nouveau examiné, pesé et mesuré, tout comme sa fréquence cardiaque. Ses poumons sont auscultés, ainsi que son ventre. Pour prévenir tout saignement, une dose de vitamines K1 lui est administrée.

Avant 8 jours de vie

Nouvel examen obligatoire effectué par un médecin, qui établit un certificat de santé à l’attention de la protection maternelle et infantile (PMI).

Dépistage néonatal

Ce dépistage est destiné à tous les bébés nés en France et son but est de détecter (via quelques gouttes de sang) et prendre en charge précocement si besoin des maladies rares et le plus souvent génétiques : l’hyperthyroïdie congénitale, l’hyperplasie des surrénales, la mucoviscidose, et possiblement la drépanocytose. Le dépistage est à faire dans les 72 heures qui suivent la naissance.

La surdité est aussi dépistée, mais n’a pas de caractère obligatoire.

Le suivi de maman

Au moins deux heures de séjour en salle de naissance sont nécessaires après un accouchement par voies naturelles. Tension, pouls et température sont suivis, la bonne rétractation de l’utérus est contrôlée tout comme l’importance des saignements.

Lors du séjour à la maternité, un examen est réalisé chaque jour : température, tension, pouls, palpation abdominale, examen des mollets pour prévenir une phlébite, examen des seins associé à des conseils concernant l’allaitement, suivi de la cicatrisation du périnée, et de la paroi de l’abdomen si une césarienne a été effectuée.

Le retour au domicile

Un suivi par une sage-femme est proposé par l’Assurance maladie, et ce jusqu’au 12e jour suivant la naissance, pris en charge à 100% jusqu’à cette échéance.

Si besoin, deux séances de suivi post-natal sont possibles. Il s’agit d’un temps dédié à l’expression des difficultés rencontrées, à des questions sur l’allaitement ou la contraception, les soins de bébé, etc. Elles sont à effectuer entre le 8ème jour après la naissance et l’examen post-natal obligatoire (entre 6 à 8 semaines après l’accouchement). Ces séances sont prises en charge à 100% jusqu’au 12ème jour après la naissance et 70% au-delà.

Dans les semaines suivant l’accouchement, il est conseillé de ne pas porter de charges lourdes pour préserver le périnée. Sa rééducation est fortement recommandée pour lui redonner son tonus. Des séances sont prises en charge intégralement dans la limite des tarifs de base.

La vie au quotidien

Après la naissance, il est capital de prendre autant de temps pour soi que possible. Dans ce sens, ne pas hésiter à s’entourer de parents ou d’amis. Buvez beaucoup surtout si vous allaitez, reprenez une activité physique modérée (ex : la marche), ménagez votre organisme et suivez une alimentation équilibrée.

Quant au baby blues, il est dans l’immense majorité de cas bénin, et surtout normal.