Arthrose : quels aliments éviter et favoriser ?

Comme souvent, l’alimentation a un lien avec l’aggravation ou l’amélioration d’une affection. Découvrons lesquels ici avec l’arthrose.

Les traitements, c’est bien. La chimie, d’accord ! Mais pour soulager ou prévenir les crises aigües d’arthrose, qu’en est-il de l’alimentation ? Car tous les aliments ne se valent pas en la matière. Pour limiter l’inflammation, il faut éviter les produits la favorisant, et privilégier ceux qui l’apaisent. Une banalité, nous direz-vous, mais connaissez-vous les aliments à éviter et ceux à favoriser ?

Les aliments qui favorisent l’arthrose

Le pain blanc

On ne penserait pas à cet aliment de prime abord. Mais lui, ainsi que la famille des aliments transformés riches en sucres simples comme le sirop de glucose par exemple, mais aussi les produits raffinés (farine blanche, pain blanc…) sont à éviter.

Sodas et alcools

La douleur arthritique est également éveillée par la consommation de sodas très sucrés, et par les alcools qui contiennent aussi beaucoup de sucre. Pour ces derniers, une inflammation peut survenir dès le deuxième verre.

Aliments riches en Omega-6

Les huiles de carthame, de noix, de raisin, de tournesol, de soja ou de maïs contiennent plus d’acides gras Omega-6 que d’acides gras Omega-3. Or les premiers sont des acides gras favorisant l’inflammation, contrairement aux Omega-3. Si ces huiles sont bonnes pour le coeur, la peau ou le taux de cholestérol, vos articulations ne vous diront pas merci. On retrouve aussi ces Omega-6 dans les légumineuses comme les pois chiche et lentilles…), certaines viandes (poulet, porc, boudin noir…) et encore dans les œufs.

Charcuterie, viande

La viande, particulièrement rouge, a des propriétés qui favorisent une poussée inflammatoire. Il en va de même pour la viande transformée, comme la charcuterie, qui intègre beaucoup de sodium et de graisses saturées. Si la charcuterie est votre péché mignon, tournez-vous vers des produits de qualité !

Frites et chips

Frites et chips, à limiter si impossible à éliminer de votre alimentation ! Souvent cuits dans des huiles composées d’acides gras Omega-6. Et sans compter le sel…

Les sucreries

Le sucre est un agent inflammatoire parmi les plus importants. Que dire de plus ?

Que consommer pour limiter les effets de l’arthrose ?

Certaines huiles

Contrairement à ce que nous avons vu en début d’article, les huiles riches en Omega-3 sont bénéfiques. On peut trouver ce composé dans les huiles de lin (à proscrire pour la cuisson), d’olive extra-vierge et de colza.

Radis, navets, choux

Ces légumes de la famille des crucifères sont riches en vitamines C et K, flavonoïdes, fibres et composés soufrés, les glucosinolates. Ces derniers aident à freiner l’inflammation et empêcheraient la destruction des cellules cartilagineuses. Pour un maximum d’effets positifs, préférez-les crus ou peu cuits à l’eau, à la vapeur.

Les poissons riches en Omega-3

Omega-3 encore avec certains poissons gras, comme le maquereau, saumon, thon, hareng, sardine, anchois, anguille ou encore flétan. Question préparation, les préférer crus avec une marinade, ou cuits vapeur afin de ne pas les oxyder de trop.

Les fruits rouges

Myrtilles, cerises, framboises, baies de goji, cassis, grenade pour ne citer qu’eux. Ces fruits rouges contiennent des anthocyanes (pigments), lesquels agissent comme de puissants antioxydants. Mais aussi des polyphénols, du bêta-carotène, de la vitamine C et d’autres minéraux. Pour profiter de leurs bienfaits, le mieux est de les consommer frais, dans un fromage blanc, en smoothie ou sorbet.

Le gingembre

Cette racine possède un double avantage : elle est riche en anti-oxydants, mais aussi en gingérol, un composé aux propriétés également anti-inflammatoires.

Les graines de lin

Ces graines, auxquelles on ne pense malheureusement que trop rarement, sont riches en Omega-3. Réduites en poudre, ou juste jetées dans une salade, elles seront un allié naturel contre l’arthrose.

Coquillages, crustacés

Protéines, minéraux et oligo-éléments antioxydants comme le zinc et le sélénium présents dans les crustacés et coquillages sont aussi de puissants alliés. Et la chitine de leur exo-squelette est idéale pour renforcer notre cartilage. La crevette grise, que l’on déguste avec sa carapace, est parfaite dans cet objectif.