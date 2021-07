Arthrose : quels sports pratiquer ?

Quand on a longtemps fait du sport, difficile de tout arrêter du jour au lendemain à cause de ce rhumatisme. Mais certaines activités sont compatibles avec la maladie.

L’activité physique adaptée (APA) figure parmi les traitements non médicamenteux de l’arthrose. Favorisant une meilleure mobilité articulaire, ainsi qu’une diminution de la douleur, cette APA peut être prescrite par le médecin traitant.

Le professionnel de santé devra indiquer les objectifs recherchés mais aussi les contre-indications. Les patients souffrant d’arthrose et pratiquant une activité physique adaptée observent une baisse non négligeable de la prise de traitements anti-inflammatoires, et une augmentation de la mobilité de leurs articulations.

Les sports en fonction des articulations

Avant de consulter votre médecin, voici de quoi vous aider à y voir plus clair parmi les sports qui sont conseillés, ou pas, et selon les articulations touchées. Il convient de trouver le bon équilibre, et le professionnel de santé est là pour vous y aider, entre trop de sport et risque d’aggravation de la maladie, et pas assez d’activité physique, qui favorise l’ankylose.

Sport et arthrose du genou

Commençons par éliminer les sports qui vous sont déconseillé si vous en souffrez, car trop traumatisants : foot, rugby, escrime, course à pied, sports de combat, ou encore tennis.

Trois activités sont possibles, modérément mais régulièrement :

le cyclisme, sur route ou en vélo d’appartement,

la natation, ou toute autre activité de gymnastique en lien avec l’eau, comme l’aquabiking,

la marche à pied, ou nordique, sur terrain plat et régulier.

Une fois encore, consultez votre médecin pour qu’il vous indique à quelle fréquence les pratiquer, et pendant combien de temps selon la gravité de votre maladie et/ou votre âge.

Arthrose de hanche

En cas de coxarthrose, gardez-vous bien d’exercer tout sport de ballon, équitation, danse ou sports de combat.

L’idée voulant que la marche à pied augmente le risque de développer une arthrose de la hanche est un mythe. Là encore, la natation ou le cyclisme sont recommandés, mais aussi la plongée ou la voile.

Sport et lombaires

Ici, éviter le cyclisme, l’équitation, tout sport exigeant des sauts, les sports de combat, le golf et le tennis.

En revanche, marche, natation à l’exception de la brasse papillon sont indiqués. Tout comme des exercices de gainage, qui ont pour but de renforcer la colonne vertébrale par les muscles.

Arthrose de l’épaule

Dans ce cas et assez logiquement, vous ne pratiquerez pas de sport de raquette (tennis, squash, badminton), ni de combats et encore moins de tir, de golf ou de voile.

Mais la marche, la natation, le cyclisme et la plongée sont tout à fait conseillés.

Douleurs au coude

Les sports sollicitant particulièrement le coude, comme ceux avec une raquette de combat, de tir ou le lancer de javelot : non. Aucun des autres sports ne vous sera totalement interdit.

Arthroses de la main, et du pied

Boxe et arthrose de la main ? C’est non, mais le bon sens vous l’a déjà soufflé. Il en est de même pour le karaté et les sports de raquette, encore une fois. Les autres activités qui ne demandent pas un gros effort de la main sont pour vous.

Et les pieds ? Tous ceux à base de marche intensive ou de course sont bien sûr proscrits. Condition pour une marche ? Posséder des chaussures adaptées.