Articulations : qu’est-ce que la tendinite de Quervain ?

Il s'agit de l'une des tendinites les plus fréquemment rencontrées, elle est souvent due à des mouvements répétitifs.

Décrite pour la première fois en 1895 par le chirurgien suisse Fritz de Quervain, la ténosynovite, plus communément appelée tendinite du pouce, est l’une des tendinites les plus fréquemment observées.

La gaine synoviale de deux tendons localisés à la base du pouce subit une inflammation, provoquant rougeur, gonflement et douleur.

Ces deux tendons sont le long abducteur et le court extenseur. Ce sont eux qui permettent au pouce de se tendre, et ils progressent le long du radius. Quand de nombreux mouvements sont répétés, les tendons frottent et la gaine subit donc une inflammation.

Dans les secteurs de la coiffure, de la couture, du secrétariat, cette tendinite est souvent rencontrée, et elle touche plus d’homme que de femmes.

Symptômes et diagnostic de la tendinite du pouce

Le signe le plus évident est une douleur sur le bord externe du poignet. Elle va s’installer petit à petit pour finir par être intense et gênante au quotidien. Cela débute avec l’utilisation du pouce et la douleur peut se propager à l’avant-bras. Une fois la main mise au repos, la douleur disparait.

Un gonflement, une rougeur peuvent aussi survenir, et une perte de force de la main atteinte peut être observée dans les cas sévères.

Deux manœuvres vont permettre de confirmer l’existence de la tendinite : la manœuvre de Finkelstein et celle de Brunelli. Si une douleur en résulte, la tendinite du pouce est confirmée. Si un doute subsiste, une échographie permettra de le lever.

Traitement de la tendinite de Quervain

C’est généralement au terme de trois mois de traitement que cette tendinite guérit.

Repos et attelle

Dans un premier temps, la main doit être mise au repos, et une orthèse (attelle) devra être portée 27h/24 pendant environ 3 semaines.

Infiltrations

Si ce traitement initial de porte pas ses fruits, dans 20% des cas environ, des infiltrations de corticoïdes pourront être envisagées.

Chirurgie

En dernier recours (5% des cas), un acte chirurgical sera proposé. Il est réalisé sous anesthésie locale (laquelle concerne le bras) avant incision sur 3 cm maximum au niveau du bord latéral du poignet. Ensuite, le patient doit porter une orthèse 3 semaines et la guérison intervient au terme de 3 mois.