Articulations : qu’est-ce qu’un épanchement de synovie ?

Cette hydarthrose peut être suspectée quand un articulation gonfle, sous l'effet de causes différentes.

L’affection que nous allons décrire a plusieurs dénominations : épanchement de synovie, synovite, inflammation synoviale ou hydrarthrose. Il s’agit de la présence excessive de liquide synovial dans une articulation, le plus souvent le genou, et c’est ce qui lui vaut d’être plus largement appelée “eau dans le genou” ou “genou gonflé”.

Mais à quoi sert la synovie ? Sécrété par les cellules du tissu qui tapissent l’articulation, le liquide à l’apparence du blanc d’oeuf assure la lubrification des articulations. Il nourrit également le cartilage et les cellules afin de limiter l’usure des surfaces articulaires quand il y a des frictions.

Les causes et formes de l’hydrarthrose

On distingue :

l’épanchement de synovie mécanique qui n’occasionne pas de réaction inflammatoire, et qui est la conséquence d’un traumatisme ou de l’usure naturelle;

l’épanchement inflammatoire, laquelle est associée à une pathologie existante comme l’arthrite, les rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde…

Facteurs de risque de l’épanchement de synovie

Voici ce qui peut favoriser sa survenue :

l’arthrose ;

le vieillissement ;

l’obésité et le surpoids ;

une anomalie anatomique ;

un choc au niveau articulaire ;

la pratique intensive d’un sport ;

des mouvements répétitifs ;

une pathologie inflammatoire touchant les articulations.

Les symptômes et le diagnostic de l’hydrarthrose

un gonflement visible au niveau d’une articulation (genou, poignet, cheville…) ;

des douleurs ;

une perte ou une diminution de la mobilité articulaire venant gêner les mouvements.

Quant au diagnostic, il est posé par un examen clinique mais sa cause nécessite l’un ou l’autre de ces examens : hémoculture, radiographie, échographie, IRM ou scanner.

Dès lors, le liquide pourra être ponctionné et analysé en laboratoire pour, entre autres, déterminer si le liquide est inflammatoire.

Traitement de l’épanchement de synovie

Selon l’origine de cette affection, pourront être prescrits :