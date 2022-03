Asthénie : comment reconnaitre et traiter une fatigue anormale ?

Si l'état de fatigue n'est pas anormal en soi, il le devient quand elle persiste malgré le repos et un sommeil de qualité.

Avant toute chose, il est important de rappeler l’importance de savoir distinguer fatigue dite normale et fatigue anormale, aussi appelée asthénie.

Ainsi, ressentir la fatigue à la suite d’une activité physique ou intellectuelle intense est tout à fait normal. Mais l’asthénie est anormale quand elle persiste même après une période de repos, ou si elle est encore partiellement ressentie. L’asthénie peut être associée à d’autres termes : lassitude, épuisement, faiblesse, manque d’allant…

Après 6 mois d’un tel ressenti, l’asthénie est dite chronique.

Les causes de la fatigue chronique

Santé physique, psychique, réaction à l’environnement… Tout ou partie de ces causes peuvent expliquer un état de fatigue chronique.

Une fatigue de réaction

Cet état temporaire peut résulter :

d’un manque de sommeil, de phases de somnolence diurne ;

d’une inadaptation au travail (démotivation, burn out…) ;

du stress ;

d’une condition physique perturbée par des exercices physiques intenses ou au contraire un manque d’activité ;

des difficultés familiales.

La psychasthénie

La fatigue psychique est la plus courante. Elle se caractérise par une lassitude dès le matin et on peut parfois l’associer à des insomnies, un manque d’entrain, une dégradation de l’état physique.

Ici, un état anxieux une dépression ou un trouble bipolaire peuvent expliquer la psychasthénie.

Fatigue et maladie chronique

Voici les pathologies qui peuvent causer une asthénie :

Le syndrome de fatigue chronique

Cette maladie constitue un cas particulier car elle survient brutalement, concernant en majorité des sujets de 35 ans en moyenne, qui s’investissent beaucoup dans leurs activités.

Ses symptômes, qui persistent après 6 mois ? Profonde propension à être fatigué, position debout mal tolérée, malaises suivant un effort, troubles de la mémoire, douleurs musculaires…

Si les causes ne sont pas clairement définies, il se pourrait qu’elles soient liées à une infection, (herpès virus, bactérie de type Brucella…), des troubles liés à l’immunité et au psychisme.

Quand consulter ?

Si l’adoption de nouvelles habitudes ne change rien à votre état, consultez. Même recommandation si l’épuisement empêche de gérer toute tâche quotidienne, ou si cet état entraîné angoisse, déprime, et si la fatigue s’accompagne de fièvre, poids fluctuant…).

Traitements de l’asthénie

Le diagnostic sera posé par un interrogatoire et des examens cliniques comme un bilan sanguin à la recherche d’une éventuelle anémie ou une maladie infectieuse entre autres.

Les traitements sont aussi variés qu’il y a de causes provoquant la fatigue :