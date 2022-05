Asthme : Les femmes deux fois plus susceptibles d’en mourir que les hommes

Les femmes font plus de crises, et sont également plus prises en charge à l'hôpital.

En matière d’asthme, il n’y a pas d’égalité entre hommes et femmes. L’association britannique Asthma + Lung UK a publié un rapport selon lequel les femmes âgées de 29 à 40 ans présentent 2,5 fois plus de risques d’être admises à l’hôpital après une crise d’asthme que les hommes.

Le rôle des hormones dans l’asthme féminin

Comment expliquer cela ? Nous savons déjà tous que la pollution atmosphérique et les pollens déclenchent cette infection des bronches, mais les phases de changements hormonaux (comme la puberté, les règles, la grossesse, les péri-ménopause et ménopause) sont susceptibles d’engendrer une intensification des symptômes asthmatiques voire des crises à risque mortel.

Ainsi, les auteurs de ce rapport résument : “Les femmes sont plus susceptibles de souffrir d’asthme, d’avoir des symptômes plus graves et d’en mourir. De nombreuses femmes connaissent une aggravation significative de leurs symptômes au moment des règles et risquent de faire des crises d’asthme potentiellement mortelles chaque mois”.

Ils rappellent encore : “Dans l’enfance, les garçons sont plus nombreux que les filles à souffrir d’asthme. Mais les choses changent à la puberté. Car ensuite, les filles ont deux fois plus de risques de développer de l’asthme que les garçons. Cela est dû en partie aux hormones. Selon une théorie, l’hormone mâle – la testostérone – protège les voies respiratoires des garçons après l’âge de 11 ans, alors que les hormones féminines font leur apparition chez les filles”. Le lien cycle menstruel/asthme a été mis en évidence par une récente étude britannique à laquelle le rapport de l’association se réfère.

De nouveaux traitements à développer

Sarah Woolnough, présidente d’Asthma + Lung UK, pointe : “En comprenant le rôle des hormones sexuelles dans l’asthme, nous pourrions transformer la vie de trois millions de femmes au Royaume-Uni et plusieurs millions de femmes en plus à travers le monde”.

Ce qu’elle demande ? “Nous avons un besoin urgent d’investir davantage dans la recherche dans ce domaine afin que nous puissions trouver de nouveaux traitements et mieux utiliser les traitements existants pour aider des millions de femmes et sauver des vies”.

Le témoignage d’une jeune femme

Sur la page de son site liée à ce rapport, l’association relaye le témoignage d’une jeune femme de 30 ans : “Il semblait y avoir un schéma dans mes symptômes, lié à mon cycle menstruel. Presque tous les mois avant mes règles, je souffrais d’asthme. Mes symptômes rendaient ma respiration difficile, ce qui était terrifiant, et je me retrouvais souvent à l’hôpital”.

Expliquant qu’elle a dû s’y rendre jusqu’à six fois par an, elle ajoute : “Les crises d’asthme que j’ai subies étaient si graves que j’avais été ventilée quatre fois quand j’avais 22 ans et je me demandais si j’irais jusqu’à mon prochain anniversaire”.