AstraZeneca : les moins de 55 ans recevront une 2ème dose d’un autre vaccin

Face aux incertitudes autour du vaccin d’AstraZeneca, la Haute Autorité de santé vient de décider que les moins de 55 ans recevront une 2ème dose d’un autre vaccin contre la Covid-19.

Après l’annonce de cas de thrombose durant le mois de mars 2021, la Haute Autorité de santé (HAS) avait décidé à la mi-mars de limiter l’administration du vaccin VAXZEVRIA (AstraZeneca) aux personnes âgées de plus de 55 ans. Cependant, environ 533 000 personnes avaient déjà reçu une première dose de ce vaccin avant cette nouvelle mesure. Une question restait ainsi en suspens : quel vaccin devra être administré pour la seconde injection ? La HAS vient ainsi d’y répondre à travers un communiqué publié le vendredi 9 avril.

Plus de seconde injection du vaccin d’AstraZeneca pour les moins de 55 ans

« L’administration d’une seule dose de ce vaccin étant insuffisante pour garantir une protection durablement efficace, la HAS recommande aujourd’hui de compléter le schéma vaccinal pour cette population avec un vaccin à ARNm dans un délai de 12 semaines après la première injection », a souligné la Haute Autorité de Santé ce vendredi.

Suite à des cas de thrombose rapportés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) après l’injection d’une première dose de la solution contre la Covid-19 d’AstraZeneca (désormais renommé VAXZEVRIA), la HAS avait recommandé le 19 mars d’utiliser le vaccin uniquement chez les personnes de plus de 55 ans. Suite à cet avis, la Haute Autorité de Santé vient ainsi de souligner qu’« une seconde injection par le vaccin VAXZEVRIA ne peut être recommandée ». La protection offerte par une seule dose n’étant pas suffisante pour protéger durablement, elle précise qu’« il est nécessaire de compléter la protection vaccinale des 500 000 personnes de moins de 55 ans qui ont reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca ».

De ce fait, les personnes de moins de 55 ans devront recevoir une seconde dose de vaccin avec les vaccins à ARNm de Pfizer-BioNTech (COMIRNATY®) ou de Moderna 12 semaines après l’injection de la première dose de VAXZEVRIA.