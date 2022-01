Au bout de combien de temps apparaissent les résultats d’une injection d’acide hyaluronique ?

Avec l'âge, la peau a tendance à perdre de son éclat ainsi que de son élasticité. Apparaissent alors diverses formes de rides ou de creux. Dans la médecine esthétique, le soin qui a toujours été mis en place était la réalisation d’une chirurgie assez invasive.

Cependant, depuis la découverte d’un produit chimique présent naturellement dans le corps humain, seules des injections sont nécessaires : c’est l’acide hyaluronique. Dans cet article, vous pourrez découvrir au bout de combien de temps cette substance fait effet. Et, combien cela dure-t-il !

Les effets temporels d’une injection d’acide hyaluronique

L’acide hyaluronique est un produit résorbable et largement toléré par le corps humain. Il permet de redonner de la fermeté à la peau, de la rendre plus souple, mais aussi de l’hydrater.

Lors de l’injection, les résultats apparaissent immédiatement. Par conséquent, vous verrez disparaître :

Rides

Irrégularités

Creux

Vous pourrez aussi restaurer certains volumes. Et l’effet se fera remarquer avant même que vous ne sortiez du cabinet de votre médecin. Toutefois, un œdème apparaît sur le site de l’injection. Son importance dépendra de la quantité injectée. Ainsi que de son emplacement. Mais dans la majorité des cas, il disparaît au bout de quelques jours. Et vous pourrez enfin profiter d’un résultat harmonieux et satisfaisant.

La majorité des patients, comme des médecins, ont une préférence envers ce produit. Car il ne cause aucun problème de mobilité au niveau du muscle. Ce qui vous permettra d’avoir un visage expressif naturel.

Pour ce qui est de la durée du résultat, cela dépendra notamment du type utilisé. En effet, lorsque vous avez recours à de l’acide hyaluronique dense et épais, son effet peut durer jusqu’à deux ans. Tandis que, dans le cas d’un acide hyaluronique fluide, il dure en moyenne neuf mois.

Enfin, l’injection d’acide hyaluronique ne se fait pas en prévention, pour les personnes ayant moins de 30 ans. En effet, il est préférable de s’y intéresser lorsqu‘on commence à remarquer des cassures au niveau du derme. Pour une action préventive, il est aujourd’hui possible de trouver des crèmes et divers soins pour mieux vous occuper de votre peau.