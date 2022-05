Audition : Que faire en cas de bouchon de cérumen ?

Bourdonnements, audition diminuée, ou tout simplement sensation d'oreille bouchée ? Un bouchon de cérumen pourrait bien être en cause.

D’abord, rappelons que le cérumen est cette substance de couleur jaunâtre ou brune qui se trouve dans l’oreille. Ce sont les glandes cérumineuses qui le produisent, glandes qui se situent dans la peau du conduit auditif.

Ce qui est plus communément appelé “cire d’oreille” n’est pas inutile, bien au contraire. Car le cérumen sert à recouvrir les parois du conduit, à capturer les corps étrangers comme la poussière, à éviter la prolifération microbienne, et à se débarrasser des peaux mortes et autres poils.

Seulement, si naturellement le cérumen est petit à petit amené à l’entrée du conduit auditif par la biais de la mastication, un bouchon peut se former et finir par obstruer le conduit.

Signes d’un bouchon de cérumen

Il peut se manifester de bien de manières :

diminution de la capacité à entendre, petit à petit,

bourdonnements, acouphènes;

vertiges;

sensation d’oreille bouchée, démangeaisons dans le conduit.

Causes d’un bouchon de cérumen

Les raisons de sa formation sont nombreuses :

les coton-tiges : leur utilisation excessive stimule la production de cérumen tout en le tassant au fond du conduit. Conseil : nettoyer la seule entrée du conduit, et tous les 8 à 10 jours;

même remarque au sujet de l’utilisation des protections anti-bruit et autres appareils auditifs, surtout chez les personnes âgées;

le cérumen a tendance à augmenter en volume avec la baignade;

l’expulsion du cérumen peut être entravée par une anomalie liée à une otite externe, un diamètre insuffisant du conduit, ou un excès de poils.

Bouchon de cérumen : que faire ?

Mais d’abord que faut-il ne pas faire ? Ne pas essayer de retirer le bouchon avec un coton-tige ou tout autre objet pour ne pas risquer de lésion.

En revanche, il est possible de tenter de le ramollir voire de la dissoudre afin de favoriser son extraction par un médecin au besoin. Dans ce but, et c’est en vente libre en pharmacie, utiliser un produit à usage local pendant une semaine en respectant la notice.

Il faut consulter sans attendre après avoir tenté plusieurs jours durant de le dissoudre, en vain. Ou encore, si des symptômes d’ordre auditif persistent ou si vous ressentez une douleur intense, une perte brutale de l’audition, un écoulement clair ou purulent, de la fièvre ou un prurit persistant du conduit.

Traitement du bouchon de cérumen

A l’aide d’un otoscope, le professionnel de santé examine le conduit auditif avant de procéder à un nettoyage :