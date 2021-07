AVC : écouter de la musique permet de retrouver l’usage de la parole plus rapidement

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont remarqué que la récupération du langage après un AVC était facilitée par l’écoute de la musique.

Un accident vasculaire cérébral est très souvent un évènement très impactant dans une vie. Afin d’aider les patients victimes d’un AVC de retrouver l’usage de la parole, une étude rapport des résultats concluants autour de l’écoute quotidienne de musique. Cela permettrait notamment d’améliorer la récupération de la connectivité structurelle du réseau linguistique dans notre cerveau.

La musique pour aider à retrouver la parole

Par le biais d’une nouvelle étude menée par des chercheurs américains et finlandais, nous apprenons aujourd’hui que l’écoute de chansons permettrait de booster la récupération du langage après un AVC. Les travaux menés visaient à comparer l’effet de l’écoute de chansons, de musique instrumentale et de livres audio sur la récupération structurelle et fonctionnelle du réseau cérébral linguistique de patients ayant subi un accident vasculaire cérébral.

Publiés le 17 juin 2021 dans la revue eNeuro, les résultats soulignent ainsi que les personnes victimes d’un AVC ont eu une meilleure récupération de la connectivité structurelle du réseau linguistique dans le lobe frontal gauche du cerveau, par rapport à l’écoute de livres audio. Les scientifiques ont ainsi constaté que ces changements structurels étaient directement corrélés avec une récupération des compétences linguistiques.

Aleksi Sihvonen, premier auteur de l’étude, déclare notamment que « pour la première fois, nous avons pu démontrer que les effets positifs des musiques chantées sont liés à la plasticité structurelle et fonctionnelle du réseau du langage. Cela élargit notre compréhension des mécanismes d’action des méthodes de rééducation neurologique basées sur la musique ». Il souligne ainsi qu’« une telle activité peut être organisée facilement, en toute sécurité et efficacement, même dans les premiers stades de la rééducation ».

Cependant, il précise dans un communiqué : « Malheureusement, une grande partie du temps passé à l’hôpital n’est pas stimulant. Dans ces moments-là, écouter de la musique pourrait constituer une mesure de rééducation supplémentaire et judicieuse qui peut avoir un effet positif sur la récupération, améliorant le pronostic ».