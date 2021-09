Avis culotte de règles : des sous-vêtements qui font la polémique

Toutes les femmes appréhendent la période menstruelle, car elle produit des syndromes qui affectent leur vie quotidienne.

En plus des sautes d’humeur, sensations inconfortables et contractions utérines douloureuses, s’ajoutent les allers-retours aux toilettes pour changer ses serviettes ; ceci pourrait être gênant lorsque vous travaillez au bureau et rendra votre journée particulièrement difficile. Les culottes de règles sont venues sauver tout ça, les connaissez-vous ?

Qu’est-ce qu’une culotte menstruelle ?

À première vue, elle ressemble à une culotte ordinaire, mais ses constituants font sa particularité. Elle est composée de trois couches de tissu, chacune ayant une fonction spécifique. La première couche est faite d’un tissu d’absorption, il est en contact direct avec la partie intime, généralement, c’est du coton qu’ils utilisent. La deuxième, est représentée par un tissu de rétention, son rôle est de nous maintenir sec en absorbant le liquide. En dernier, vient la troisième couche qui est faite d’un tissu imperméabilisant, il empêche les accidents de fuite et permet la fois la respiration de la zone intime.

La culotte menstruelle, est-elle vraiment efficace ?

Les avis des consommatrices sont en majorité en faveur de cette culotte révolutionnaire. En effet, cette dernière vous épargne bien pas mal de soucis, on cite :

les fuites ;

les mauvaises odeurs ;

le risque de tomber en panne de serviettes hygiéniques.

En plus de la simplicité de son principe, la culotte menstruelle permet une meilleure protection, car elle existe en deux types : la culotte « normale », qui est destinée aux femmes dont le flux de règles est léger à moyen, elle absorbe l’équivalent de deux tampons. La culotte « flux++ », elle est conçue pour les règles abondantes, sa capacité d’absorber est trois fois supérieure à celle des tampons classiques. À côté de sa haute protection, la culotte menstruelle a fait ses preuves en termes de confort, elle procure effectivement un sentiment de légèreté, et de bien-être lors de son utilisation.