Avoir ou non un enfant n’influerait pas sur le niveau de bonheur

À travers une nouvelle étude, nous apprenons qu’avoir un enfant ou non n’influençait pas le niveau de bonheur des individus.

Depuis des années, le fait d’avoir un enfant est très ancré dans les mœurs. Causant souvent une certaine pression sociale que ce soit auprès de la famille ou des amis, le fait d’avoir un enfant est souvent sujet dans l’imaginaire des personnes à un plus grand bonheur que de ne pas en avoir. Selon une nouvelle étude américaine parue le 16 juin 2021 dans la revue PLOS One, avoir un enfant ou non n’influencerait pas le niveau de bonheur.

Aucune influence sur le bonheur pour les personnes avec ou sans enfants

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont questionné 1 000 adultes, certains avec et d’autres sans enfants, afin de savoir leur degré de satisfaction dans la vie. Watling Neal, auteur principal de l’étude, précise ainsi que « La plupart des études n’ont pas posé les questions pour distinguer les individus ‘sans enfants’ – ceux qui choisissent de ne pas avoir d’enfants – des autres types de non-parents. Les non-parents peuvent également inclure ceux qui envisagent d’avoir des enfants et les personnes ‘sans enfant’ qui ne pourraient pas en avoir ».

Lors de ces travaux, trois questions ont ainsi été posées aux adultes participants :

Avez-vous, ou avez-vous déjà eu, des enfants biologiques ou adoptés ?

Avez-vous l’intention d’avoir des enfants biologiques ou adoptés à l’avenir ?

Souhaiter vous avoir ou pouvoir avoir des enfants biologiques ou adoptés ?

Suite à l’analyse de ses résultats, les chercheurs ont conclu qu’il n’y avait aucune différence au niveau de la satisfaction de vie en tant que parent ou comme personne n’ayant pas d’enfants. Plus d‘un quart des sondés ont ainsi avoué avoir choisi de ne pas avoir d’enfant. Dans ce chiffre, nous retrouvions les personnes ne souhaitant pas avoir d’enfant, ceux envisageant d’avoir des enfants ainsi que ceux ne pouvant pas en avoir.

« Après avoir contrôlé les caractéristiques démographiques, nous ne trouvons aucune différence dans la satisfaction de la vie et des différences limitées dans les traits de personnalité entre les personnes sans enfant et les parents, les personnes qui ne sont pas encore parents ou les personnes sans enfant », conclut l’étude.