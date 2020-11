Bien dans votre corps et votre tête avec ces 3 applis à télécharger gratuitement 

Téléchargez de suite l’une de ces applis bien-être pour mettre en pratique des exercices de relaxation ou manger plus sainement.

La fin de l’hiver et la crise du Coronavirus vous donnent le cafard. Le confinement n’arrange rien à la situation… Pour vous requinquer, rien de tel qu’un coup de pouce pour le bien-être de votre corps et de votre tête. Des exercices physiques sont aussi proposés, en intérieur comme en extérieur (à programmer lors de votre sortie journalière).

Fabulous, l’appli Coach méditation qui vous relaxe

Fabulous est l’application qui vous donne la motivation de vous sentir mieux. Son objectif : vous permettre de retrouver la forme dans une démarche globale. Être moins stressé, plus énergique, plus concentré, mais aussi perdre du poids et mieux dormir, voilà votre programme en téléchargeant Fabulous.

Cette application bien-être est à mettre entre les mains des personnes qui veulent retrouver une hygiène de vie saine. Elle va vous permettre de remettre en place des habitudes équilibrées.

Au programme :

Des entraînements programmés, exercices physiques, médiation, yoga et relaxation ;

Des exercices de coaching pour améliorer votre mental ;

Des conseils santé personnalisés pour vous aider à changer vos mauvaises habitudes.

Prix : application freemium — gratuite au téléchargement, achats intégrés ensuite. Abonnement à partir de 7,99 euros/mois.

Fonction Plus : un programme sur 19 jours pour atteindre vos objectifs.

Foodvisor, votre nutritionniste de poche pour manger plus sainement et perdre du poids

Foodvisor est un coach en nutrition. Grâce à lui, apprenez à manger plus sainement. Équilibrez vos repas pour retrouver une bonne santé !

Pratique, ludique et rapide, vous suivez votre alimentation de la manière la plus simple qui soit.

Il suffit de :

Prendre en photo votre assiette lorsque vous faites vos repas. L’application bien-être Foodvisor vous donne alors accès aux informations nutritives : calories, protéines, glucides, lipides, fibres, cholestérol.

Scanner le code-barre de vos produits. Vous obtenez alors également leur score nutritionnel.

Définissez au préalable votre objectif (perte de poids, prise de masse, rééquilibrage alimentaire…).

Entrez votre poids. L’appli vous fournit des informations personnalisées pour suivre vos progrès.

Grâce à l’abonnement Premium, chattez avec les nutritionnistes pour atteindre votre but.

Pour vous permettre de suivre vos activités physiques, connectez-vous à Santé ou entrez manuellement des activités parmi celles proposées.

Prix : application freemium — gratuite au téléchargement, achats intégrés ensuite. Abonnement à partir de 7,99 euros/mois.

Fonction Plus : de délicieuses recettes vous sont proposées en abonnement premium !

Headspace, le guide de méditation personnel dans votre poche

Téléchargez cette application bien-être si vous êtes stressé, si vous dormez mal, si vous manquez de concentration ou si vous êtes anxieux. Elle propose des centaines de séances pour vous relaxer dans les situations évoquées précédemment.

Les cours de bases gratuits vous apprendront l’essentiel de la médiation et de la pleine conscience. Une série de séances guidées sur des sujets divers vous sont présentées afin de vous enseigner les habitudes saines.

Des méditations individuelles vous sont ensuite proposées. Les sujets traités sont aussi variés que : santé, bonheur, travail, performance et sport.

Il a été démontré que la méditation a bon nombre d’avantages parmi lesquels la prise de conscience de votre état présent. Apprenez grâce à cette application à observer vos émotions sans jugement pour mieux les maîtriser.

Une seule méthode pour cela : la pleine conscience. Respirez, ressentez le moment présent et laissez vous guider pas les séances thématiques pour vous retrouver.

Prix : application freemium — gratuite au téléchargement, achats intégrés ensuite. 6,99 à 129,99 euros.

Fonction Plus : des exercices d’urgence vous sont proposés en cas de craquage