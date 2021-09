Bienfait et dangers du régime Paléo : on vous informe sur tout !

Des études récentes montrent l'efficacité du régime Paléo sur la perte de poids. Toutefois, ce régime n'est pas conseillé à tout le monde.

Vous avez déjà entendu parler du régime paléo, et ça vous donne fortement l’envie de l’essayer. Mais vous vous posez quand même des questions sur ce régime ! Est-il efficace ? Quels sont ses avantages ? A-t-il beaucoup d’inconvénients ?

Une alimentation paléo, qu’est-ce que c’est ?

Il faut que vous vous mettiez en tête qu’une alimentation paléo, n’a rien avoir avec un simple régime pour perdre du poids ! Mais c’est beaucoup plus considérer comme étant un mode de vie à avoir et bien évidemment sur le long terme et non sur le court terme. Le but de ce type d’alimentation est de copier l’alimentation à l’ancienne, carrément celle des hommes des cavernes ! Vous devez vous nourrir entièrement de fruit, légume et de viande.

Par exemple, voici le genre d’aliments qui sont interdits dans un régime paléo :

Tout type de céréale.

Tous les produits laitiers.

Tout ce qui est tubercules.

Tout produits transformés ou encore tous les produits sucrés.

Tous types de boisson ! Vous n’aurez droit qu’à de l’eau naturelle.



Quelles sont les avantages et les inconvénients du régime paléo ?

Commençons par parler des avantages et bienfaits qu’on peut trouver dans ce régime :

Vous pouvez bénéficier d’une perte de poids assez rapide.

Vous allez avoir une diminution de masse de gras d’une façon assez rapide.

Cela vous permettra d’améliorer vos capacités intellectuelles et vos performances physiques.

Un très bon apport en ce qui concerne les protéines et les fibres.

Vous pouvez plus ou moins adapter ce régime à votre goût.

Passons maintenant aux inconvénients et dangers de ce régime :