Boire de l’alcool, une pratique à absolument éviter en fonction de certains âges

L’alcool peut avoir des conséquences très néfastes sur la santé. Des chercheurs viennent de démontrer trois âges critiques où il faut éviter d’en consommer.

La consommation d’alcool est aujourd’hui omniprésente dans la vie des hommes et des femmes à travers le monde. Que ce soit pour les fêtes, un anniversaire, le diner, le déjeuner ou le plaisir, cette boisson est le compagnon idéal pour se détendre et apprécier le moment présent. Cependant, comme toute bonne chose, l’alcool est néfaste pour la santé. Une étude nous apprend d’ailleurs que la consommation d’alcool peut avoir des conséquences désastreuses si elle est consommée à certains âges.

À quel âge faut-il éviter de consommer de l’alcool ?

Une récente étude publiée dans le Brithish medical journal a dévoilée les périodes où il est primordial d’éviter toute consommation d’alcool. Les chercheurs britanniques et australiens ont ainsi établi trois grandes périodes durant lesquelles les boissons alcoolisées peuvent avoir des effets des plus néfastes sur le cerveau.

La première concerne l’adolescence, soit entre 15 et 19 ans. On apprend ainsi qu’une consommation excessive d’alcool durant cette période peut entrainer des déficits de certaines fonctions cognitives ainsi qu’un développement plus faible de la substance blanche. Deuxième période clé où la consommation de boissons alcoolisées est proscrite : la grossesse. En cas de consommation excessive, les risques pour le futur enfant sont très élevés : malformation, retard de croissances… Pour finir, la consommation d’alcool chez les personnes âgées augmente les risques de démences et de maladie d’Alzheimer.

Outre ces catégorisations par âge, l’alcool peut avoir des conséquences sur le long terme : AVC, diabète, maladie cardiovasculaire, accidents de la circulation… On constate aujourd’hui qu’un décès sur cinq est lié à l’alcool. Sur le court terme, les dégâts sur le corps sont aussi notables. Avant d’être éliminé par le foie, l’alcool va notamment causer des maux de tête et d’estomac, des troubles de l’élocution, de la vision, de l’audition, de la somnolence…