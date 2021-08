Boire trop de café augmente le risque de démence et impacte le volume du cerveau

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont révélé qu’une consommation importante de café était néfaste pour notre cerveau.

Le café fait très souvent l’objet d’étude scientifique afin de déterminer ses effets positifs ou négatifs sur la santé. Dans de nouveaux travaux, publiés dans la revue Nutritionnel Neuroscience, des chercheurs viennent de constater des effets néfastes sur le cerveau des grands consommateurs de caféine. Nous apprenons ainsi qu’à partir d’un certain seuil, le café réduit le volume du cerveau et favorise même le risque de démence.

Une consommation élevée de café impacte le cerveau

Afin d’évaluer les effets du café sur le cerveau et arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données de 17 702 participants britanniques à la Biobank âgés de 37 à 73 ans. Grâce aux données issues de cette cohorte, l’étude a tout d’abord souligné que les personnes buvant six tasses de café par jour avaient un risque accru de démence de 53 % par rapport aux personnes ne buvant qu’une à deux tasses par jour.

Pr Kitty Pham, chercheuse principale de cette étude, explique que cette enquête est « la plus approfondie sur les liens entre le café, les mesures du volume cérébral, les risques de démence et les risques d’accident vasculaire cérébral. C’est également la plus grande étude à prendre en compte les données d’imagerie cérébrale volumétrique et un large éventail de facteurs de confusion ».

Elle ajoute notamment que l’étude s’est intéressée à plusieurs éléments concernant le volume cérébral, dont la matière blanche, la matière grise et le volume hippocampique. De ce fait, les travaux effectués ont permis de constater qu’une consommation élevée de café était associée à une réduction du volume cérébrale.

La chercheuse conclut en déclarant : « Cette recherche fournit des informations vitales sur la consommation excessive de café et la santé du cerveau, mais comme pour beaucoup de choses dans la vie, la modération est la clé. Avec d’autres preuves génétiques et un essai contrôlé, ces données suggèrent fortement qu’une consommation élevée de café peut nuire à la santé du cerveau. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas connus, une chose simple que nous pouvons faire est de ne pas oublier de boire un peu d’eau à côté de cette tasse de café ».