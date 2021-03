Boire un café avant de faire du sport aide à éliminer les graisses

Le café pourrait aider à perdre plus de graisses lorsqu’il est consommé environ une demi-heure avant de faire du sport.

Les bienfaits du café continuent à être soulignés dans de nouvelles études. Une équipe de chercheurs vient aujourd’hui de constater que boire du café une demi-heure avant un effort physique permettait d’augmenter le taux de graisse éliminé par notre organisme.

Le café avant le sport : une pratique à privilégier

Publiés dans la revue Journal of the International Society of Sports Nutrition « Les résultats montrent que l’ingestion de caféine 30 minutes avant de faire un exercice aérobique augmente l’oxydation des lipides, quelle que soit l’heure de la journée », souligne l’un des auteurs de l’étude, Francisco J. Amaro.

Pour arriver à cette constatation, les chercheurs ont mené leurs travaux sur 15 hommes. Ainsi, les participants devaient effectuer un test d’effort à plusieurs reprises à sept jours d’intervalle. Les essais étaient ainsi réalisés soit à 8 heures du matin, soit l’après-midi à 17 heures. Afin de mesurer les effets du café sur l’organisme, un groupe buvait de la caféine une demi-heure avant l’effort physique (3 mg/kg) et un autre prenait un placebo.

Après avoir réalisé cette phase de test, les chercheurs ont constaté que la caféine permettait de réduire le taux de graisses présent dans l’organisme des participants. L’étude souligne tout de même que le phénomène est plus important lorsque l’exercice physique est effectué l’après-midi.

Une consommation à surveiller pour éviter les problèmes de santé

Même si les bénéfices de la caféine semblent de plus en plus multiples, il est très important de faire attention à sa consommation. En effet, le café ne vous veut pas que du bien. Les recommandations en termes de santé planchent aujourd’hui sur une consommation de 400 mg de café par jour, soit environ trois tasses par jour. Au-delà, les personnes risquent de ressentir des effets secondaires tels que des palpitations, des maux de tête ou encore, de l’insomnie, de l’anxiété… Encore plus grave, une consommation excessive entraine sur le long terme une augmentation du risque d’hypertension artérielle.