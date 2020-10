Boissons light : une consommation régulière néfaste pour le cœur

Alternative aux sodas traditionnels et sucrés, les boissons light aggraveraient les risques de troubles cardiovasculaires.

Réel élément marketing et voué comme diététique par les marques, les boissons light ont aujourd’hui envahi les supermarchés et les esprits des consommateurs. Une étude publiée dans le Journal of The American College of Cardiology vient récemment de mettre en évidence les dangers liés à la consommation de ces sodas contenants des édulcorants.

Des risques cardiovasculaires liés aux boissons light

Pour commencer, parlons de l’échantillon de personnes examinées lors de cette étude. Les chercheurs ont ainsi analysé les données de la cohorte NutriNet-Santé afin de corréler maladies cardiovasculaires et consommation de boissons sucrées et édulcorées de façon artificielle. 104 760 individus ont ainsi répondu à des questions nutritionnelles autour de leur consommation de boissons tous les 6 mois. En plus de cela, les investigateurs de l’étude ont constaté les accidents cardiovasculaires apparus entre 2009 et 2019. Ainsi, les chercheurs ont conclu que les gros consommateurs de boissons sucrées et light étaient plus enclins à développer des risques de première maladie cardiovasculaire.

Boissons sucrées, à partir de quand cela devient risqué

Intéressons-nous maintenant à une autre étude, cette fois-ci publiée dans le Jama Internal Medicine et menée sur 451 743 adultes issus de 10 pays européens. Lors d’entretiens réalisés entre 1992 et 2000, les patients ont été interrogés sur leur fréquence de consommations de boissons gazeuses, non gazeuses, light, sucrées, sirops à l’eau et isotoniques. Durant cette période de 8 ans, 41 693 décès ont été constatés. Les chercheurs ont ainsi conclu que les personnes buvant un verre par jour de l’une de sodas avec ou sans édulcorants avaient un taux de mortalité de 17 % par rapport à ceux qui en consommaient moins d’un verra par mois. Quant à ceux qui buvaient plus de deux verres par jour de boissons gazeuses avec édulcorant, ce taux passait à 26 %. Pour finir, les consommateurs de deux verres de boissons sucrées par jour avaient un taux de mortalité de 8 %.