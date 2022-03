BPCO : que sont les bronchopneumopathies chroniques obstructives ?

Elles regroupent des maladies respiratoires chroniques, à évolution lente et entrainant une diminution du souffle.

Les BPCO (bronchopneumopathies chroniques obstructives) rassemblent des maladies respiratoires chroniques, comme l’emphysème et la bronchite chronique obstructive.

Elles sont qualifiées d’obstructives car elles limitent la sortie de l’air. En d’autres termes, un obstacle (glaires, inflammation des bronches, contraction excessive des muscles bronchiques, ou destruction du tissu qui tapit l’intérieur des poumons).

En France en 2016, 7,5% des adultes de plus de 40 ans étaient concernés. 16 000 décès ont été prononcés des suites d’une BPCO.

Les causes de la BPCO

Dans la très grande majorité des cas (8 sur 10), la consommation de tabac est à l’origine de la BPCO. Autres facteurs favorisant sa survenue :

le tabagisme, cette fois sous forme passive ;

la consommation de cannabis ;

l’environnement : pollution atmosphérique ou intérieure ;

exposition dans le cadre du travail à des substances toxiques et/ou irritantes ;

une hérédité à l’origine d’une susceptibilité individuelle dans la réponse aux agressions respiratoires citées précédemment.

BPCO : symptômes et diagnostic

Elle peut longtemps ne pas donner de signes. C’est avec la toux qu’elle se manifeste, une toux expectorante au réveil (la fameuse “toux du fumeur”). Une toux qui devient chronique, puis persistante.

Petit à petit, l’essoufflement prend place, et pas seulement quand un effort est effectué. Des épisodes d’infection bronchopulmonaire peuvent se manifester, il s’agit de l’exacerbation de la BPCO.

Le diagnostic

Le médecin va d’abord poser des questions à son patient. La sévérité de l’essoufflement ressenti sera ensuite évaluée, puis un examen particulier que l’on appelle spirométrie : il s’agit de souffler le plus fort et le plus longtemps possible dans un tube relié à un appareil qui mesure combien de temps est pris pour expirer l’air contenu dans les poumons.

Les stades de la BPCO

A l’issue de ce test, la sévérité est classée en 4 stades :

Stade 1 léger : le Volume Expiratoire Maximal par Seconde (VEMS) est supérieur ou égal à 80% de la valeur prédite ;

Stade II modéré : VEMS compris entre 50% et 80% ;

Stade III sévère : VEMS compris entre 30% et 50% ;

Stade IV très sévère : VEMS inférieur à 30%.

Une radiographie des poumons pourra chercher une distension du thorax, la présence de lésions bronchopulmonaires évoquant une anomalie cardiaque, pulmonaire ou pleurale ou un cancer bronchopulmonaire.

Traitements de la BPCO

En ce qui concerne les médicaments, il pourra s’agir de bronchodilatateurs par voie inhalée pour faciliter la respiration. Des médicaments qui peuvent être associés à des corticoïdes, là encore inhalés pour un cas plus sévère.

Des vaccins sont susceptibles de protéger de formes graves de certaines pneumonies, et bien sûr de la grippe.

Parmi les autres traitements potentiels, citons la réadaptation respiratoire, l’oxygénothérapie, et jusqu’à une prise en charge à l’hôpital en cas d’exacerbation de la BPCO : il s’agit d’un évènement aigu qui se définit par une aggravation des symptômes respiratoires au-delà des variations quotidiennes.