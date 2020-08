By-pass : la chirurgie bariatrique qui change la vie

L’obésité touche plus de 17 % de la population française. En chiffre, ce pourcentage représente plus de huit millions de personnes.

L’obésité est une maladie qui peut être destructrice pour la personne. Elle peut provoque des problèmes cardiovasculaires, du diabète voir même le décès. De plus, elle provoque des troubles psychologiques comme la mésestime de soi-même, dépression, etc. Beaucoup d’entre eux ont essayé les régimes, cependant le risque yoyo est toujours présent. C’est pour ça que la chirurgie bariatrique peut être la solution à envisager.

Ce procédé n’est pas nouveau et devient de plus en plus courant au fil du temps. Il existe différentes façons de maigrir grâce à la chirurgie. L’anneau, c’est le classique, mais de plus en plus rejeté par les patients, car trop contraignant. La chirurgie bariatrique quant à elle possède des avantages comme des inconvénients.

Le mini by-pass

Cette opération est également nommée By-pass oméga. Celle-ci consiste à raccourcir l’estomac et le raccorder à deux mètres en amont de l’intestin grêle. C’est la chirurgie la plus simple et la moins risquée et permet d’avoir des résultats comparables au By-pass classique. De plus, elle est réversible, ce qui n’est pas trop le cas sur le classique.

Le by-pass classique

Cette seconde méthode est plus lourde entre guillemets. L’estomac est quant à lui réduit entre 10 à 15 ml et la partie distale est anastomosée à deux mètres en amont de l’intestin grêle. Dans ce procédé, la suture de l’anse est réalisée en Y c’est la seule différence par rapport au mini by-pass.

Une solution à faire suivre

La chirurgie bariatrique est une solution qui fait des miracles. Plus de 70 % des patients ont eu d’excellents résultats. Le poids perdu est relatif selon le patient. Dans certains cas, le patient peut perdre jusqu’à 50 % de leur poids ! Un chiffre énorme, mais qui n’est pas toujours vrai, ça dépend de la personne. En plus de ça, les patients touchés par le diabète de type 2 seraient soignés ! Cependant, toutes opérations comportent des risques ou inconvénients.

Il y a toujours une part d’échec de l’ordre de 30 % pour une chirurgie bariatrique. Si vous souhaitez réaliser une telle opération, vous pourrez être sujet à des diarrhées si vous mangez trop gras. Ensuite, des vomissements voir des dumpings si vous mangez trop pendant le repas. Vous devrez dans ce cas avoir une toute nouvelle alimentation (sans se priver) afin d’optimiser le By-pass. Pour finir, vous aurez des compléments afin de permettre au corps d’assimiler les vitamines.