Câliner son amoureux réduit le niveau de stress

Une étude allemande suggère que les femmes prenant leur compagnon dans leurs bras voyaient leur taux de cortisol baisser.

Gesa Berretz, bio-psychologue au sein de la Ruhr Universistät de Bochum à l’ouest de l’Allemagne, a mené une étude avec ses collègues. Elle a visé à déterminer le bienfait d’un contact physique avec une personne aimée pour réduire le stress.

Pour mener à bien leurs recherches, ils ont demandé à 19 couples de se faire un câlin juste avant de subir une expérience stressante, chacun de leur côté.

Hommes et femmes se distinguent

Les volontaires devaient plonger une main dans de l’eau glacée pendant trois minutes tout en étant contraints de fixer une caméra. Parallèlement, des couples ont dû eux aussi contraindre leur main à l’eau glacée, à la différence qu’ils ne s’étaient pas pris dans leur bras auparavant.

Les câlins ont eu l’effet escompté, du moins pour les femmes. Plus précisément, plusieurs indicateurs du stress dont le taux de cortisol dans la salive, avaient baissé parmi celles ayant pris leur amoureux dans leurs bras avant le test glacé. La même embrassade n’a pas produit les mêmes effets chez les hommes participants à l’étude.

Et entre amis ?

Le cortisol est une hormone fabriquée par nos glandes surrénales, et son rôle est primordial dans l’équilibre du glucose sanguin et la libération de sucre en réponse à une demande plus importante en énergie.

Certes, les auteurs de l’étude ne sont pas en mesure d’expliquer pourquoi les femmes ont été plus réceptives mais de toute façon, cela ne peut pas faire de mal. Les universitaires souhaitent désormais savoir si les mêmes résultats sont susceptibles d’être obtenus en prenant dans ses bras un ami.